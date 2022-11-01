Евросоюз осудил незаконную мобилизацию, проводимую Россией в Крыму

Европейский Союз осудил незаконную "частичную" мобилизацию, которую Россия проводит на территории временно оккупированного Крыма, а также кампанию призыва в российскую армию, которая с сегодняшнего дня началась на украинском полуострове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт представительства ЕС.

"Сегодня Российская Федерация начала еще одну кампанию военного призыва в незаконно аннексированных Автономной Республике Крым и в городе Севастополь по подбору жителей Крыма в Вооруженные силы РФ. Эта кампания началась вскоре после российской мобилизации, объявленной 21 сентября, которая также безосновательно распространялась на жителей Крыма. Сегодняшний шаг является еще одним нарушением международного законодательства со стороны России", - говорится в заявлении.

Отмечается, что при выполнении приказа России о мобилизации намеренно и непомерно преследовались крымские татары.

"Сегодняшний шаг является очередным нарушением Россией международного права. Как член Организации Объединенных Наций, неся особую ответственность постоянного члена Совета Безопасности ООН, Россия обязана обеспечивать защиту прав человека, в частности на незаконно аннексированных ею украинских территориях", - заявили в ЕС.