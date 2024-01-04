Мобилизация через лотерею. Как это было в США и почему о такой идее заговорили в Украине

На фоне подготовки закона об усилении мобилизации и нового порядка бронирования в соцсетях обсуждается еще одна идея. Речь идет о возможности определять, кто будет призван на службу, с помощью лотереи.

РБК-Украина рассказывает о том, как через такую практику проходили США и почему об этом заговорили в нашей стране.

При подготовке материала использовались: Facebook-страница Тимофея Милованова, публикации "BBC News Украина" и Forbes, данные из wikipedia, публикации на сайте Selective Service System (правительственная служба в США, отвечающая за хранение данных призывников).

Содержание

Мобилизация через лотерею. Справедливость в ущерб эффективности?

Дискуссия о справедливом формате мобилизации началась после критики идеи бронировать военнообязанных, которые получают высокие зарплаты и платят большие налоги, за которые в свою очередь содержится армия.

Бывший министр экономики, президент Киевской школы экономики и член наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов на своей странице в Facebook отмечает: дискриминация есть и сейчас, поскольку люди с деньгами и связями через коррупционные схемы все равно избегают призыва.

Собственно, он первым публично заявил о варианте мобилизации через лотерею, как о возможном компромиссе. Его активно начали обсуждать пользователи соцсетей, хотя во власти такая модель не рассматривается.

В последних числах декабря Милованов опубликовал пост о конфликте между справедливостью мобилизации и ее эффективностью. Он изучал опыт других стран во время войны и остановился на подходе в США. Где на протяжении XX века несколько раз проводили такую лотерею.

"Публично, прозрачно вытягивались номера дня и месяца рождения. Все, кто родился в тот день определенного возраста, мобилизовались. Так было в мировые войны. Во время Вьетнама мехнанизм был сложнее, но тоже, кого мобилизовать, выбирали просто, прозрачно и случайно. Лотерея - это справедливый механизм, по мнению людей в то время, потому что все были равны", - писал Милованов.

При этом механизм считался неэффективным, поскольку могли мобилизовать ключевого ученого или инженера. И в таком случае от мобилизации такого человека было больше вреда, чем пользы. Поэтому требовался простой и понятный механизм бронирования.

По его словам, например, в Первую мировую войну от мобилизации можно было "откупиться", заплатив 300 долларов (до 10 000 долларов в пересчете на сегодня), или найти кого-то вместо себя. Однако в украинских реалиях такой механизм вряд ли сработает.

"Общество сочло бы его несправедливым. Правда есть много коррупционных историй, когда люди откупаются от мобилизации - потому как часто бывает в жизни, на практике механизм работает, хотя и незаконный", - отметил он.

Эта история доказывает конфликт между справедливостью и эффективностью. Эффективность требует бронировать тех, кто важен для экономики, хоть эту важность сложно измерить. Справедливость требует, чтобы все могли быть мобилизованы с одинаковой вероятностью и по единым правилам - от безработных до ключевых людей для экономики и оборонного комплекса.

Милованов подчеркивал: верного решения нет, это политический вопрос, который должен решаться с учетом настроений в Украине. При этом всех удовлетворить невозможно, и все равно придется жертвовать либо справедливостью, либо эффективностью, либо и тем и другим.

Накануне он опубликовал пост следующего содержания.

"Большинство моих читателей пишут, что правильный подход к мобилизации - через лотерею или жеребьевку. Государство случайно вытаскивает день и месяц. Те люди, которые родились в эти дни, мобилизуются, другие - нет. И так поступает для каждой волны мобилизации. Я не думаю, что это правильный подход. Но… Что вы думаете?", - написал Милованов.

Ожидаемо пользователи Facebook преимущественно критично отнеслись к такой идее. Большинство не верит, что даже в случае лотереи все украинцы будут в равных условиях.

Американский опыт. Как это работало от мировых войн до Вьетнама

Набор в армию через лотерею впервые провели в 1863 года во время Гражданской войны в США. Некоторые категории, в том числе чернокожие граждане и иммигранты, были освобождены от призыва, а те, на кого выпадал жребий, могли официально откупиться от службы за 300 долларов или найти себе замену. Последние нормы отменили в 1917 году, но не саму лотерею.

Во время Первой мировой войны в США провели три таких лотереи. В результате армию пополнили почти 2,7 млн человек из 24 млн военнообязанных. Процедура проходила следующим образом - каждый военнообязанный мужчина регистрировался в своем округе и получал порядковый номер. Всего было 10500 номеров (на один номер регистрировали много людей), а жеребьевка проходила в здании военного департамента в Вашингтоне. Уполномоченный доставал шарики с номерами, и те, у кого был такой порядковый номер, подлежали мобилизации. Остальные оставались "на гражданке" до следующей лотереи.

Похожая лотерея проходила и в ходе Второй мировой войны. Правда, был усилен "эффект случайности", когда карточки призывников дважды перемешивали, а шарики вытаскивал человек с завязанными глазами. Тогда прошло четыре лотереи, но после 1942 года США вынуждено перешли к массовому призыву. Всего в годы той войны страна мобилизовала более 10 млн человек.

Механика лотереи вызывала критику, и в итоге к началу войны во Вьетнаме в 1965 году мобилизация проводилась без нее. К концу 1966-го там уже находились 385 000 американских солдат, еще через год около полумиллиона, но военное командование требовало новых призывников.

Основные полномочия по набору были у местных призывных комиссий. Мужчины вставали на учет и если у них не было права на отсрочку, то согласно квоте, их с высокой вероятностью могли отправить на войну. Существовало убеждение, что квота выполнялась за счет несостоятельных граждан и тех, кто не мог повлиять на решение комиссии. Это вылилось в масштабные протесты, лидерами которых выступили Мухаммед Али и Мартин Лютер Кинг. Крупнейшей акцией стала демонстрация 15 ноября 1969 года, когда около 500 000 человек вышли к Белому дому. В итоге власти вернули лотерею.

Первую лотерею времен войны во Вьетнаме провели 1 декабря 1969 года в прямом эфире. Участниками стали около 850 000 американцев 1945-1950 годов рождения. Всего было 366 капсул с датами рождения (включая 29 февраля), на которых были нанесены номера очередности призыва мужчин в возрасте от 19 до 25 лет.

Первая извлеченная капсула содержала число 258, что соответствовало дате 14 сентября. Поэтому всем призывникам, кто родился 14 сентября между 1944 и 1950 годами присвоили первый порядковый номер. Лотерея продолжалась, пока все дни года не были сопоставлены с номерами.

На следующий 1970 год Минобороны США определило потолок лотерейного номера - 195. Это означало, что те, кто имел порядковый номер ниже, мог быть призван на службу, согласно своей очереди. Отметим, среди тех, кто родился в один день, устанавливалась очередность в зависимости от инициалов. Например, сначала под призыв попадали лица с инициалами JJJ, JGJ, JDJ и так далее, а любой человек с инициалами VVV был бы последним.

После 1970 года лотерею проводили еще шесть раз, вплоть до 1975 года, но участниками были только 19-летние мужчины. Последний призыв по лотерее состоялся в 1972 году, а всего за время войны во Вьетнаме так мобилизовали 2,2 млн американцев.

С 1973 года Вооруженные силы США комплектуются на контрактной основе. Однако на случай возобновления призыва ведется постоянный воинский учет мужчин в возрасте от 18 до 25 лет (граждан США и владельцев вида на жительство). Постановка на учет обязательна, за игнорирование грозит штраф до 250 000 долларов или отказ в ряде льгот. Мигрантам отказывают в получении гражданства, если они не стали на учет.

На случай мобилизационного развертывания армии США призыв будет осуществляться в несколько этапов. Одним из них является порядок призыва, который определяется лотереей. Первыми "драфтуют" тех мужчин, которым исполнилось либо исполнится 20 лет в текущем календарном году. Далее следуют лица в возрасте 21 года, 22 лет, 23, 24, 25, 19 и 18 лет.

На сегодня лотерею в США не проводят из-за ненадобности. Но в некоторых странах набор в действующую армию происходят по жребию. В Дании призывники сами тянут билет, и либо отправляются домой, либо идут в армию на срок от 4 до 12 месяцев. Альтернативный вариант военной службе - работа в доме престарелых или детском саду. А в Таиланде все решает выбор карты. Если попадается красная - служба в армии на два года, черная - отказ в службе. Такие лотереи проводятся публично и нередко становятся своего рода шоу.

Бронь для богатых? Что еще может измениться в Украине

Отметим, с начала российского вторжения Украина получила от партнеров десятки миллиардов долларов бюджетной помощи. Но согласно требованиям доноров, эти деньги нельзя тратить на армию, а только на социальные и гуманитарные нужны. Финансирование Вооруженных сил и других сил обороны осуществляется за счет внутренних займов и налогов.

На итоговой за 2023 год пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что военное командование запросило мобилизацию 450-500 тысяч человек.

"Это очень серьезная цифра. Я сказал, что мне нужно больше аргументов, чтобы поддерживать это направление, потому что это вопросы людей, справедливости, обороноспособности и финансов", - отметил он.

Мобилизация в таком количестве упирается в деньги. По словам Зеленского, она обойдется дополнительно в 500 млрд гривен. И очевидно, пока нет ответа на вопрос, где их взять.

Активизировать кампанию должен новый законопроект. Основные положения - снижение минимального возраста с 27 до 25 лет, привлечение к мобилизации полиции и местных властей, а также ужесточение ответственности за уклонение от призыва и нарушение правил воинского учета. На этой неделе профильный комитет взялся за рассмотрение.

Отдельные нормы вызвали бурную реакцию в обществе, и источники РБК-Украина в Раде еще до нового года говорили, что в нынешнем виде документ не будет проголосован. Его либо доработают, либо подадут другой проект.

В теории это означает, что в законе о мобилизации могут появиться изменения, связанные с бронированием. Как пишут в Forbes, Офис президента уже предложил некоторые идеи. В частности, дополнительным критерием для брони может стать объем уплаченных налогов с официальной зарплаты или дохода.

По данным издания, предлагаются такие варианты:

бронь для физических лиц, которые платят не менее 6 тысяч гривен НДФЛ в месяц. Для этого официальная зарплата должна составлять около 33,5 тысяч гривен (в два раза выше средней зарплаты по Украине). Еще 22% должен уплатить работодатель в виде ЕСВ

(в два раза выше средней зарплаты по Украине). Еще 22% должен уплатить работодатель в виде ЕСВ бронь для тех, за кого работодатель платит ЕСВ в размере примерно 14,5 тысяч гривен (соответствует официальной зарплате около 66 тысяч гривен)

Как пишет Forbes, представители IT-сектора с особыми критериями налогообложения для брони должны будут зарабатывать не менее 3200 долларов. Также похожие правила могут распространить на предпринимателей на упрощенной системе, но готовой схемы для них еще нет. Предполагается, что после обновления информации об уплате налогов, в реестре военнообязанных "Оберег" будет генерироваться QR, гарантирующий бронь на 45 дней.

Отметим, официально власти не комментируют эту информацию. Однако украинцы обеспокоены тем, что такой подход "защитит" богатых от мобилизации, в то время как война станет уделом менее состоятельных.