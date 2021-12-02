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У багатоповерхівці Донецької області стався вибух: є постраждалий

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 2 грудня у дев'ятиповерховому будинку міста Покровськ (Донецька область) стався вибух. Внаслідок інциденту постраждала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

"Об 11:51 у мікрорайоні Південний міста Покровськ в квартирі на девятому поверсі 9-поверхового житлового будинку стався вибух без послідуючого горіння. Руйнувань несучих конструкцій немає. Внаслідок події травмовано людину", - йдеться в повідомленні.

Про причину вибуху рятувальники поки не повідомляють. До ліквідації наслідків від ДСНС залучено 11 осіб та 4 одиниці техніки.

Фото: у багатоповерхівці Донецької області стався вибух (dsns.gov.ua)

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Донецька областьВибух