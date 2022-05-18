МН17 збив російський "Бук": у Гаазі прокурори відкидають альтернативні версії

У Нідерландах в Гаазі під час чергового судового засідання у справі про катастрофу авіарейсу МН1 прокурори відкинули альтернативні версії авіакатастрофи, висунуті адвокатами громадянина РФ Олега Пулатова, одного з чотирьох обвинувачених, назвавши такими, що не відповідають дійсності.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

Нідерландські прокурори знову вказали на наявність достатніх доказів причетності обвинувачених до знищення малайзійського "Боїнга" в небі над Україною на Донбасі влітку 2014 року. А також наголосили, що у них є надійні свідки.

Так, стороною обвинувачення були відкинуті висновки юридичного психолога, що був залучений адвокатами Пулатова - вони наполягали, що свідок M58, який стверджує, що бачив запуск ракети з російського ЗРК "Бук", не керувався власними знаннями та спогадами.

Крім того, прокурори назвали розслідування російського концерну "Алмаз-Антей" таким, що не є експертним і незалежним, підкресливши відсутність необхідності знову повертатися до питання альтернативних версій катастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines.

"Є достатньо доказів, що MH17 збив російський "Бук"", - заявила прокурор Біргіт ван Руссель.