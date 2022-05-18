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МН17 збив російський "Бук": у Гаазі прокурори відкидають альтернативні версії

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Гаага, Нідерланди, Середа 18 травня 2022 02:46
МН17 збив російський "Бук": у Гаазі прокурори відкидають альтернативні версії Фото: у Нідерландах прокурори відкинули версії захисту обвинувачених про катастрофу рейсу МН17 (nos.nl photo ANP)
Автор: Володимир Костирін

У Нідерландах в Гаазі під час чергового судового засідання у справі про катастрофу авіарейсу МН1 прокурори відкинули альтернативні версії авіакатастрофи, висунуті адвокатами громадянина РФ Олега Пулатова, одного з чотирьох обвинувачених, назвавши такими, що не відповідають дійсності.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Нідерландські прокурори знову вказали на наявність достатніх доказів причетності обвинувачених до знищення малайзійського "Боїнга" в небі над Україною на Донбасі влітку 2014 року. А також наголосили, що у них є надійні свідки.

Так, стороною обвинувачення були відкинуті висновки юридичного психолога, що був залучений адвокатами Пулатова - вони наполягали, що свідок M58, який стверджує, що бачив запуск ракети з російського ЗРК "Бук", не керувався власними знаннями та спогадами.

Крім того, прокурори назвали розслідування російського концерну "Алмаз-Антей" таким, що не є експертним і незалежним, підкресливши відсутність необхідності знову повертатися до питання альтернативних версій катастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines.

"Є достатньо доказів, що MH17 збив російський "Бук"", - заявила прокурор Біргіт ван Руссель.

Нагадаємо, катастрофа MH17 сталася 17 липня 2014 року у розпал боїв на Донбасі. За версією слідства, проросійські бойовики збили літак, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур. На борту були 298 осіб.

Також ми писали, що Австралія і Нідерланди теж почали спільний судовий процес проти Росії за збивання рейсу MH17 Malaysia Airlines 8 років тому. А в березні й Малайзія приєдналася до їхнього позову проти РФ у справі про катастрофу "Боїнга".

Додамо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що якби світ покарав РФ за катастрофу MH17, то вторгнення в Україну можна було б запобігти.

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Гаага MH17 МН17
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