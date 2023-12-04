ММО приняла резолюцию в поддержку усилий Украины в Черном море, - Зеленский

Ассамблея Международной морской организации (ММО) сегодня, 4 декабря, приняла резолюцию в поддержку усилий Украины в Черном море. В частности в вопросе возобновления судоходства и работе нового "зернового коридора".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение главы государства.

"Сегодня важный результат для Украины и на международном уровне. В частности, в Международной морской организации, которая на прошлой неделе убрала Россию из руководящих органов", - отметил он.

Президент уточнил, что в принятой Ассамблей ММО резолюции говорится об успехе украинской стороны в вопросе возобновления судоходства, а также работе нового маршрута для экспорта агропромышленности.

"Кстати, этот экспортный коридор уже дал результат - более 7 миллионов тонн грузов. И это очень важно - это наша экономика. И не только работа портов и аграриев, но и многих других и смежных отраслей", - подчеркивает Зеленский.

Президент добавил, что миллионы рабочих мест в Украине "зависят от экспорта, который способно обеспечить наше государство".

"И я благодарю всех в мире, кто помогает с этим Украине. В частности, теперь Международная морская организация будет поддерживать наши усилия, есть и соответствующее решение - оценить, в какой технической помощи мы нуждаемся для нормальной работы морского коридора", - сказал глава государства.

"Зерновой коридор"

Напомним, еще в середине июля Россия решила выйти из "зерновой сделки", которая позволяла экспортировать украинское зерно по Черному морю. После этого Украина решила запустить экспорт без возобновления участия РФ в "зерновой сделке".

Оккупанты всячески пытаются препятствовать работе "зернового коридора". В частности, они стали активно наносить удары по украинским портам и инфраструктуре.

В начале августа Украина открыла временные коридоры для гражданских торговых судов. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах еще с начала войны.

Как заявил 4 декабря первый вице-премьер-министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, временным коридором в Черном море уже прошли 200 судов. Они экспортировали более 7 миллион тонн грузов из одесских портов.