ММКІ закликав парламентську ТСК ініціювати антидемпінгові розслідування проти продукції із РФ

У листі сказано, що представники РФ викрадають цивільні об’єкти (майно) фізичних та юридичних осіб на території України та вивозять його за межі нашої держави для продажу третім країнам, що кваліфікується як грабунок у міжнародному законодавстві.

"Представники РФ завантажують на іноземні судна викрадену металопродукцію українських підприємств з метою її вивезення за межі України. Вперше метал було вивезено 31 травня, надалі іноземні судна ще двічі вивозили продукцію. Із публікацій в ЗМІ нам відомо, що викрадена продукція, імовірно, буде доставлена до Туреччини, Сірії, Лівії та інших країн, які не ратифікували Європейську конвенцію про взаємну допомогу у кримінальних справах", - наголошується у листі.

Комбінат уже звернувся до правоохоронних органів з заявою про вчинені представниками РФ кримінальні правопорушення - крадіжку, грабіж продукції, порушення правил та звичаїв війни. Але ефективно розслідувати справу вони не можуть з об’єктивних причин - у них немає доступу до місця злочину та свідків та тимчасово окупованій території.

"Крім того, у деяких країнах-споживачах металу із РФ (Лівія, Сирія, Єгипет, Туреччина) відсутні національні санкції та заходи антидемпінгового характеру, які б перешкоджали придбанню викраденої продукції", - зазначається у листі.

Саме тому, переконані на комбінаті, створена у ВР Тимчасова спеціальна комісія, метою якої є імплементація норм гуманітарного та міжнародного кримінального права, має насамперед підвищити ефективність співпраці з державами, які є потенційними споживачами металургійної продукції з РФ - Сірія, Китай, Індія, Турція, Єгипет, Лівія.

"Також просимо вас, у взаємодії з Кабміном, ініціювати визнання РФ державою спонсором тероризму з боку США та інших країн, і посилити митний контроль за продукцією з російських портів з боку служб держав Сирія, Китай, Індія, Турція, Єгипет, Лівія. Також просимо ініціювати блокування активів усіх російських металургійних підприємств та портів у акваторії Чорного моря, і ввести торгове ембарго проти усієї металургійної продукції, виготовленої в РФ чи тої, що імпортується з РФ", - закликали на ММКІ.

Також на комбінаті впевнені: необхідно ініціювати посилення міжнародної та двосторонньої співпраці в частині розшуку вкраденої металургійної продукції, запровадити нові формати протидії викраденого майна - наприклад, шляхом укладення окремих угод і меморандумів, - та ініціювати торгові та антидемпінгові розслідування з метою заборони імпорту товарів російського походження в інші країни.

Як відомо, російські окупанти вивезли до Ростова вже три кораблі з металом ММКІ та Азовсталі, який був вкрадений у Маріуполі.

Металургійні заводи закликали своїх партнерів за кордоном та компанії-оператори портів по всьому світу не брати участь в операціях з краденим металом, а про спроби продажу - відразу повідомляти "Метінвест".