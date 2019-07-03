ММК ім. Ілліча збільшує випуск продукції

Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча (ММК, Донецька область), що входить у групу "Метінвест", що збільшує випуск продукції на введеному в експлуатацію 1 березня 2019 року новому комплексі машини безперервного лиття заготовок (МБЛЗ) №4. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку "Метінвест Маріуполь" Facebook.

Як повідомляється, 2 липня на новому комплексі МБЛЗ №4 з моменту його запуску вироблено 772 тис. тонн литих заготовок, в тому числі товарних слябів преміум-сегменту.

"З березня до закордонних країн-замовників нової продукції – Італії та Таїланду – додалися Великобританія, Індонезія і Туреччина. Зараз потужності МБЛЗ №4 вже завантажені на 67,5%. У перспективі – подальше зростання", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, досягти проектних потужностей комплексу планується після завершення модернізації та капітального ремонту стану "1700".

"Технологічні можливості модернізованого листопрокатного стану "1700" у тандемі з комплексом МБЛЗ №4 дозволять істотно розширити сортамент і випускати продукцію з підвищеною доданою вартістю, задовольняючи найвибагливіші вимоги ключових споживачів металу на світовому ринку", - йдеться в повідомленні.

Раніше в компанії заявили, що введення в експлуатацію МБЛЗ №4 дозволить ММК виробляти щорічно близько 2,5 млн тонн литих слябів розміром 170-250 х 900-1550 мм за рахунок часткової відмови від експорту чушкового чавуну та перенаправлення його обсягів на виробництво високоякісної сталі.

Генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков підкреслював, що досягнення міжнародних екологічних стандартів – ключове завдання групи сьогодні, а масштабний проект на ММК забезпечить чисте виробництво і нові робочі місця, державі – додаткову валютну виручку в розмірі близько 1 млрд доларів.

ММК їм. Ілліча в 2018 році наростив випуск загального прокату на 4,2% порівняно з 2017 роком - до 2,903 млн тонн, сталі на 4,7% - до 3,241 млн тонн, чавуну – на 8%, до 4,498 млн. тонн, агломерату - на 8,9%, до 11,110 млн тонн.

ММК ім. Ілліча входить у групу "Метінвест", основними акціонерами якої є група СКМ (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), що спільно керують ним. ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".