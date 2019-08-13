ММК ім. Ілліча модернізує стан "1700" для збільшення сортаменту

Фото: ММК ім. Ілліча (ilyich.com.ua)

Також планується модернізація цеху холодної прокатки

Підприємства групи "Метінвест" здатні задовольнити запити українських споживачів на оцинковану продукцію товщиною менше 0,3 мм. Про це заявив директор з маркетингу "Метінвест Холдингу" Роман Курашов, коментуючи введені мита на прокат з Росії і Китаю, повідомляє uaprom.info.

"По-перше, ми запустимо модернізований стан гарячої прокатки "1700" на ММК ім. Ілліча (Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча, - ред.), завдяки чому для виробництва тонкого х/к прокату буде використовуватися г/к прокат товщиною від 1,5 мм, а не 1,8 мм. Відповідно в х/к прокаті ми зможемо розширити сортамент, а також збільшити обсяги для подальшого оцинкування. По-друге, у нас у планах модернізація цеху холодної прокатки на ММК ім. Ілліча. Поки на рівні концепції, розглядаємо кілька варіантів", - заявив він.

Він додав, що реконструкція стану "1700" пройде в кілька етапів. В рамках першого були запущені нагрівальна піч №1 і нова пневматична моталки, що дозволило вже збільшити вагу гарячекатаного рулону до 16,5 тонн, почати виробництво гарячекатаних труєних рулонів без зварного шва масою до 15 тонн, а також холоднокатаних рулонів без зварного шва масою 14-14,5 тонн.

В рамках другого етапу передбачена установка нової реверсивної чорнової кліті, двох агрегатів гідрозбиву окалини, coilbox і модернізація трьох чистових клітей. Крім того, завершиться установка другої гідравлічної моталки, стан укомплектують автоматикою рівня L2.

"Після реконструкції ми отримаємо практично новий стан. Якість наших рулонів буде відповідати найвищим світовим вимогам. Це стосується як ваги рулону - ми його збільшимо до необхідних клієнтам 27 тонн, так і толерансов по товщині, геометрії смуги. Ми розширимо розмірний і марочний сортамент: якщо сьогодні за європейськими стандартами ми виробляємо г/к прокат товщиною 1,8 мм, то після модернізації мінімальним стане 1,2 мм. Зменшення товщини г/к прокату досить важливо як для виробників профільних труб, так і споживачів на зовнішніх ринках для подальшого холодного перекату", - сказав Курашов.

Топ-менеджер додав, що до 2022 році компанія розраховує вийти на виробництво близько 2,5 млн тонн г/к прокату в рік. Зараз стан може виробляти близько 1,3 млн тонн.

"З цільових 2,5 млн тонн г/к прокату близько 800 тис. тонн ми плануємо направити на стан холодної прокатки з подальшим цинкуванням. Ще близько 170 тис. тонн - на власне виробництво зварної труби. Цільовий обсяг для вільного ринку, в основному на експорт, складе близько 1,5 млн тонн високоякісних важких г/к рулонів", - пояснив він.