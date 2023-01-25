Международную трассу Киев-Ковель-Ягодин перекрыли на несколько дней: схема объезда

В Ровенской области с 24 по 28 января временно перекрыли участок международной трассы Киев-Ковель-Ягодин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.
"Во время комендантского часа, с полуночи до 5 утра будет перекрыто движение по мосту через реку Случ вблизи города Сарны (302 километр автодороги М-07 Киев — Ягодин)", - говорится в сообщении.
Объезд временно перекрытого моста осуществляется через автодороги Н-25, Т-18-11 и Т-18-11 через населенные пункты Березно, Михалин и Виры.
Напомним, ранее стало известно, что 9 января из-за погодных условий в Киеве возросло количество ДТП. На дорогах столицы уже произошло 30 аварий, в которых 6 человек пострадали.
Также мы писали, что двое граждан Украины попали в дорожно-транспортное происшествие в польском городе Вильчиц в Нижней Силезии.
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