Международный суд ООН в Гааге обязал Азербайджан разблокировать Лачинский коридор

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Международного суда.

"Международный суд ООН принял решение, что Азербайджан должен принять все меры, чтобы обеспечить беспрепятственное передвижение людей, транспорта и грузов по Лачинскому коридору", - говорится в решении.

Международный Суд ООН также отклонил требования Армении к Азербайджану о возобновлении газоснабжения и других коммунальных услуг в Нагорном Карабахе, так как Ереван не смог предоставить достаточных данных о том, что Азербайджан препятствует подаче газа в регион.

Лачинский коридор – это шестикилометровая горная дорога, которая соединяет Армению и Нагорный Карабах, расположен в Лачинском районе Азербайджана. В ноябре 2020 года в Лачинском коридоре был развёрнут миротворческий контингент РФ.