Международный легион ГУР: как иностранцы присоединяются к борьбе за Украину (видео)

В беседе он вспомнил, как в начале полномасштабного вторжения России получил звонки от своих друзей-военных из США, с которыми ранее проходил совместные военные учения. Они предложили свою помощь в борьбе за Украину. Со временем все больше иностранных добровольцев присоединялись к Международному легиону, что требовало адаптации процессов и укрепления организации подразделения.

Сегодня легион объединяет воинов из разных стран мира, что обеспечивает ему уникальную многонациональность. Однако это также создает определенные вызовы из-за разницы в военных опытах и методах работы.

Процесс рекрутинга в легион остается открытым - он начинается с подачи заявки через социальные сети. После первичного отбора новобранцы проходят базовый курс подготовки, который длится более месяца. Для опытных военных этот курс адаптирует их навыки к специфике работы легиона.

Подробнее о боевых успехах, рекрутинге и личной истории "Влада" - в частности, о его участии в битве за Киев и пережитой оккупации членами его семьи - можно узнать в полном интервью на YouTube.