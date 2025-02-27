Международные рынки, тарифы госмонополий и экологическая политика: металлурги озвучили вызовы на 2025 год

Общий экспорт и продажи железорудного сырья значительно увеличились - до более 12 млн т по итогам 2024 года. Но 2025 год несет значительные вызовы для отрасли, и основные из них - тарифная и экологическая политика государства.

"Первый вызов - это сохранение конкурентоспособности украинских производителей на внешних рынках. Для этого нужно, чтобы государственные монополии не создавали дополнительного тарифного давления на работающий бизнес. Второй - сохранение доступа к внешним рынкам (важно сохранить либерализацию торговли сталью с ЕС, США, Великобританией) и усиление санкций против ГМК РФ, которая продолжает продавать слябы и чугун в ЕС из-за позиции отдельных стран", - подчеркнул Рыженков.

Важным фактором для развития металлургии также является последовательная экологическая и промышленная политика государства по экомодернизации и декарбонизации.

"Нам всем из-за войны нужна отсрочка для Украины по внедрению СВАМ. И актуальным фактором останется подтверждение критичности бронирования и привлечения ветеранов к работе из-за риска потерять квалифицированный персонал", - подчеркнул Рыженков.

Среди новых вызовов СЕО "Метинвеста" выделил доступ к финансированию проектов по модернизации и зеленому переходу ГМК, а также обеспечение стабильного спроса на украинскую сталь на внутреннем рынке Украины. Но эти темы послевоенные, так что о них можно будет поговорить отдельно, когда наступит мир.

Напомним, за три года полномасштабного вторжения Группа "Метинвест" направила на помощь Украине и ее гражданам 8,4 млрд грн. Из них 4,4 млрд грн - на нужды армии, в рамках милитаристской инициативы "Стальной Фронт" Рината Ахметова. Кроме того, в 2024 году "Метинвест" перечислил в бюджеты всех уровней в Украине 19,8 млрд грн, что составляет 61% от общего объема отчислений металлургических предприятий государства. Это делает компанию крупнейшим налогоплательщиком ГМК.