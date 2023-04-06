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Международные резервы Украины выросли до максимума за 11 лет

Фото: резервы выросли до максимума с 2011 года Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Международные резервы Украины за март 2023 года выросли на 10,4% до 31,9 млрд долларов. Такой объем резервов рекордный за последние 11 лет (с ноября 2011 года).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Как отметили в пресс-службе, в марте резервы выросли благодаря поступлениям от международных партнеров на фоне меньших объемов чистой продажи валюты НБУ и умеренным долговым выплатам страны в иностранной валюте.

По данным НБУ, за март резервы выросли на 3 008,57 млн долларов до 31 878,21 млн долларов.

В пресс-службе сообщили, что на валютные счета правительства в Национальном банке поступило 5 105,4 млн долларов. Из этой суммы:

  • 1 756,6 млн долларов - от правительства Канады;
  • 1 617,1 млн долларов - от ЕС;
  • 1 253,1 млн долларов - от Соединенных Штатов (через трастовый фонд Всемирного банка);
  • 2,2 млн долларов - от Международной ассоциации развития (IDA), являющейся частью Всемирного банка;
  • 476,5 млн долларов - от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 486,8 млн. долларов. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 638,6 млн. долларов.

Операции НБУ

В марте 2023 года НБУ соответственно продал на валютном рынке 1 668,9 мл. долларов, что на 783,1 млн долларов меньше, чем в феврале.

Объемы интервенций НБУ по продаже иностранной валюты на валютном рынке Украины снижаются третий месяц. По данным НБУ, такая динамика в марте обусловлена несколькими факторами: сезонным фактором, ограничением непроизводительного утечки капитала (в том числе из-за урегулирования деятельности в сфере игорного бизнеса) и стабилизацией курсовых ожиданий.

"Последнему способствовала последовательная монетарная политика НБУ, направленная на повышение привлекательности гривневых активов и отказ от прямого финансирования дефицита бюджета в 2023 году", - сообщили в НБУ.

Кроме того, в марте за счет переоценки стоимость финансовых инструментов увеличилась на 697,6 млн долларов.

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Национальный банк Украины