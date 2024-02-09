Международные полицейские силы разыскали 8 украинских детей, депортированных Россией

Международным полицейским силам удалось разыскать восемь украинских детей, которые были похищены и депортированы российскими войсками во время хакатона, организованного полицией Нидерландов и Европолом. Они поделились информацией с украинскими властями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AD.

Около 60 следователей из 23 стран, включая Нидерланды, Австрию, Германию и Швецию, собрались в штаб-квартире Европола в Гааге несколько недель назад.

Они использовали спутниковые снимки, передовое распознавание лиц и геолокацию - определение точного местоположения изображений с помощью спутниковых снимков и других методов - чтобы попытаться найти украинских детей, похищенных после вторжения России.

Это был первый случай, когда международные специалисты в области цифровых открытых источников так тесно сотрудничали по теме похищения детей в Украине, рассказал Винсент Силлессен из группы по борьбе с международными преступлениями голландской полиции.

"С начала войны в феврале 2022 года тысячи украинских детей были похищены россиянами из привычной среды. Это можно рассматривать как военное преступление. Поскольку у нас нет физического доступа в Россию, мы пытались найти этих детей и преступников на основе цифровых источников", - сказал он.

Он добавил, что правоохранители не ожидали, что хакатон сразу принесет результаты.

"Мы не ожидали, что этот первый совместный хакатон сразу принесет результаты. В основном мы хотели поучиться друг у друга и обменяться навыками, но наши сотрудники сразу подхватили идею. Учитывая успех, мы хотим проводить такие мероприятия чаще. Мы стремимся проводить его хотя бы раз в год", - сказал Силлессен.

Полиция сообщила, что среди найденных детей есть сироты, насильственно перемещенные на оккупированную Россией территорию. Они находятся в разных местах, а также используются в российских пропагандистских целях.

По словам Силлессена, информация о детях была передана украинским властям.

"Мы работаем с коллегами в Украине, и теперь полиции предстоит поделиться информацией с членами семей и начать уголовное расследование в отношении возможных преступников. Мы надеемся, что украинцы смогут что-то с этим сделать. На основании этой информации они смогут вернуть этих детей. Но, не зная, где находятся эти дети, вы не можете начать переговоры", - добавил он.

Депортация украинских детей

По данным Украины, с начала полномасштабного вторжения россиян в феврале 2022 года на территорию РФ насильно вывезли приблизительно 20 тысяч детей.

В прошлом году Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в причастности к депортации украинских детей.

Более детально о вывозе украинских детей на территорию РФ - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.