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Международные пенсии для украинцев. Кто и когда должен предоставить ПФУ документ об идентификации

Документ "о подтверждении нахождения человека в живых" нужно подать до конца года (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Некоторым из пенсионеров за границей необходимо предоставить Пенсионному фонду Украины документ о пребывании в живых - для дальнейшего получения выплат на банковский счет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Содержание

Как украинцам могут назначать и выплачивать пенсии за границей

В ПФУ напомнили, что Украина заключила ряд международных договоров по социальному (пенсионному) обеспечению. Ими регулируется, в частности, порядок выплаты пенсий гражданам, уехавшим на постоянное проживание за границу.

Уточняется, что "по пропорциональному принципу" заключены договоры с:

  • Королевством Испания
  • Латвийской Республикой
  • Словацкой Республикой
  • Литовской Республикой
  • Чешской Республикой
  • Республикой Болгария
  • Португальской Республикой
  • Эстонской Республикой
  • Республикой Польша

"Это значит, что каждое из этих государств назначает и выплачивает пенсию за страховой стаж, приобретенный на своей территории", - объяснили в Пенсионном фонде.

При этом страховой стаж, полученный на территории другого договорного государства, учитывается только для определения права на пенсию.

Выплата таких пенсий производится ежеквартально:

  • или через компетентный орган договорного государства
  • или путем перевода на личные счета пенсионеров, открытые в банках стран проживания

Кому именно и в какой срок необходимо подать документ об идентификации

В Пенсионном фонде Украины объяснили, что пенсионеры, которые получают пенсионную выплату через компетентный орган договорного государства, проходят идентификацию в этих органах.

Тем временем пенсионерам, которые получают выплату на банковский счет, нужно ежегодно - до 31 декабря - присылать в ПФУ заполненный и официально заверенный документ "Подтверждение факта, что человек является живым".

Речь идет о пенсионерах, которые проживают:

  • в Королевстве Испании
  • в Словацкой Республике
  • в Чешской Республике
  • в Республике Болгария
  • в Португальской Республике
  • в Республике Польша

Образцы заявлений "о подтверждении нахождения человека в живых" можно найти на информационной странице веб-портала электронных услуг ПФУ.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в 2025 году украинцам повысят пенсии.

Читайте также, что известно о проекте масштабной пенсионной реформы от Министерства социальной политики Украины.

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