Международные пенсии для украинцев. Кто и когда должен предоставить ПФУ документ об идентификации
Некоторым из пенсионеров за границей необходимо предоставить Пенсионному фонду Украины документ о пребывании в живых - для дальнейшего получения выплат на банковский счет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Содержание
- Как украинцам могут назначать и выплачивать пенсии за границей
- Кому именно и в какой срок необходимо подать документ об идентификации
Как украинцам могут назначать и выплачивать пенсии за границей
В ПФУ напомнили, что Украина заключила ряд международных договоров по социальному (пенсионному) обеспечению. Ими регулируется, в частности, порядок выплаты пенсий гражданам, уехавшим на постоянное проживание за границу.
Уточняется, что "по пропорциональному принципу" заключены договоры с:
- Королевством Испания
- Латвийской Республикой
- Словацкой Республикой
- Литовской Республикой
- Чешской Республикой
- Республикой Болгария
- Португальской Республикой
- Эстонской Республикой
- Республикой Польша
"Это значит, что каждое из этих государств назначает и выплачивает пенсию за страховой стаж, приобретенный на своей территории", - объяснили в Пенсионном фонде.
При этом страховой стаж, полученный на территории другого договорного государства, учитывается только для определения права на пенсию.
Выплата таких пенсий производится ежеквартально:
- или через компетентный орган договорного государства
- или путем перевода на личные счета пенсионеров, открытые в банках стран проживания
Кому именно и в какой срок необходимо подать документ об идентификации
В Пенсионном фонде Украины объяснили, что пенсионеры, которые получают пенсионную выплату через компетентный орган договорного государства, проходят идентификацию в этих органах.
Тем временем пенсионерам, которые получают выплату на банковский счет, нужно ежегодно - до 31 декабря - присылать в ПФУ заполненный и официально заверенный документ "Подтверждение факта, что человек является живым".
Речь идет о пенсионерах, которые проживают:
- в Королевстве Испании
- в Словацкой Республике
- в Чешской Республике
- в Республике Болгария
- в Португальской Республике
- в Республике Польша
Образцы заявлений "о подтверждении нахождения человека в живых" можно найти на информационной странице веб-портала электронных услуг ПФУ.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в 2025 году украинцам повысят пенсии.
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