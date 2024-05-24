Международное общество по правам человека заявило о существенных нарушениях прав Коломойского

Как отмечается в документе, во время мониторинга заседания в Печерском райсуде Киева о степени меры пресечения для Коломойского эксперты IAC ISHR зафиксировали "ряд обстоятельств, которые могут свидетельствовать о наличии нарушения права на справедливый суд в контексте статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод" .

В частности, как отмечают эксперты, события уголовного производства, в связи с которыми следствие просит суд арестовать Коломойского, имели место в 2003 году. Сроки для привлечения к ответственности по этому преступлению уже истекли, в то же время позиция прокуроров о том, что бизнесмен подозревается в другом уголовном правонарушении, в связи с чем сроки привлечения к уголовной ответственности прервались (начали заново отчисляться с 2013-го), не согласуется с практикой Европейского по правам человека и Конституционный суд Украины.

"Более того, хотим обратить внимание, что по словам стороны защиты по данному производству уже приговор Бабушкинского (Шевченковского) районного суда г. Днепр в 2005 г., которым фактически уголовное производство в отношении Коломойского И.В. закрыто. Кроме того, есть также решение Запорожского апелляционного суда от 2005 г., в котором по данному производству определены виновные (Коломойский И.В. среди них не определен) и решение Днепровского апелляционного суда 2015 г. в котором прокуратуре отказали в обжаловании приговора 2005 г.", - говорится в отчете.

Кроме того, в IAC ISHR считают, что в данном процессе возможно нарушение принципа "процедуры установленной законом" (п. 1 ст. 5 ЕКПЧ), а ЕСПЧ в своей практике отмечает, что в случае лишения свободы особенно важно, чтобы был соблюден общий принцип правовой определенности

"Устанавливая, что любое лишение свободы должно осуществляться "в соответствии с процедурой, установленной законом", - говорится в документе.

Эксперты также обратили внимание на тот факт, что в отношении Коломойского уже применили содержание под стражей в другом производстве. А учитывая это "трудно понять, каким образом подозреваемый, и так находясь под стражей с сентября 2023 года, может нарушить возложенные на него обязанности в другом производстве, то есть какие же здесь имеющиеся риски укрывательства от следствия".

"Учитывая это, обстоятельства, приведенные следствием для удовлетворения этого ходатайства, имеют больше признаки шаблонных конструкций", — констатируют правозащитники.

Отдельно эксперты в очередной раз обратили внимание на состояние здоровья Коломойского. К материалам данного дела сторона защиты предоставила множество лекарственных выводов, подтверждающих необходимость оказания медпомощи подозреваемому. Однако суд вообще никак не отреагировал на эти обстоятельства, что может свидетельствовать "о нарушении статьи 3 Европейской конвенции по правам человека о запрете пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения и наказания".

Также, в IAC ISHR видят нарушение принципа состязательности, ведь у защиты не было достаточно времени для подготовки к заседанию.

"Учитывая все вышеперечисленное, эксперты мониторинговой миссии IAC ISHR считают, что в данном процессе могут иметь место нарушение права на защиту (п. 3 ст. 6 ЕКПЧ), принцип процедуры установленной законом (п.1 ст. 5 ЕКПЧ), принцип обоснованности досудебного содержания под стражей (п. 3 ст. 5 ЕКПЧ), принцип запрета пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения и наказания (ст.3 ЕКПЧ)", - сказано в отчете.

Напомним, IAC ISHR – независимая, некоммерческая и неправительственная организация, имеющая консультативный статус при Экономическом и социальном совете (ECOSOC) ООН, а также ассоциированный статус при Департаменте общественной информации ООН (DPI).

ISHR основана в 1972 году во Франкфурте, головной офис находится в Германии, представительства также находятся в Украине и более чем в 30 странах мира.