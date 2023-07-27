Международная морская организация призвала Россию разблокировать украинские порты

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

"Собравшаяся в Лондоне 129-я сессия Совета Международной морской организации (ИМО) приветствовала усилия Украины по обеспечению свободы и безопасности судоходства в северо-западной части Черного моря и предотвращению глобального продовольственного кризиса. Совет ИМО выразил глубокое разочарование прекращением действия Зерновой инициативы и инициативы подтвердила свои требования к России по немедленному прекращению военной агрессии и угрозам торговому судоходству", - говорится в сообщении.

Также Совет ИМО предупредил государство-агрессора от любых действий, угрожающих мировой продовольственной безопасности, а также поставкой в Украину продовольствия, лекарств и предметов первой необходимости.

"Продовольствие для миллионов людей не должно быть оружием в руках государства-агрессора против всего мира. Ни мир, ни Украина не имеют и не будут зависеть от желания России принимать или не участвовать в Зерновой инициативе. Вместе с партнерами мы ищем решения, чтобы продолжить агроэкспорт и возобновить свободное торговое судоходство. Совет Международной морской организации признает право Украины на свободное торговое судоходство. Право, которое нам гарантировало международное морское право. ИМО призвала Россию также выполнять свои обязательства по морским конвенциям", - прокомментировал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Ранее в НБУ заявили, что прекращение работы "зерновой инициативы" и, как следствие, полное блокирование морских путей, будет иметь негативные последствия для украинского экспорта и может усилить давление на курс гривны.

В свою очередь в Украинском национальном комитете Международной торговой палаты ICC Ukraine заявили, что разблокирование морских портов и расширение номенклатуры экспорта обеспечит Украине поступление минимум $20 млрд в год и значительный прирост ВВП.