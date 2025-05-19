Международная финансовая поддержка "єВідновлення" превысила 20 млрд гривен, - Шуляк

При этом, приблизительная общая сумма средств, необходимых для реализации программы в год составляет 25 млрд гривен.

По ее словам, на днях Всемирный Банк подписал соглашение о выделении на финансирование программы компенсаций за поврежденное и уничтоженное жилье "єВідновлення" 84 млн долларов и это уже не первая финансовая помощь для реализации программы. Так, Всемирный Банк начал выделять средства на нее еще на старте запуска - в 2023 году, когда было получено 232 млн долларов.

"Главное условие финансовой помощи наших международных партнеров - программа должна функционировать абсолютно прозрачно и подотчетно. Мы смогли это обеспечить, создав как цифровой инструмент для этого - Реестр поврежденного и уничтоженного имущества, так и прозрачную систему, где невозможно нецелевое использование средств", - считает Шуляк.

По ее словам, очередной транш помощи от Всемирного банка говорит о том, что система работает, а также о готовности международных партнеров и в дальнейшем помогать украинцам восстанавливать свое жилье.

Она добавила, что к финансированию программы неоднократно приобщался и Банк развития Совета Европы. Так, первые 100 млн евро учреждение выделило в прошлом году, что позволило профинансировать 2,8 тысячи. жилищных сертификатов "єВідновлення", а в феврале этого года он принял решение о выделении дополнительных 100 млн евро, благодаря которым можно будет профинансировать еще 3,6 тысячи сертификатов на приобретение жилья.

Шуляк отметила - общая сумма средств от Всемирного Банка и Банка развития Совета Европы, направленных на реализацию программы "єВідновлення", пересекла таким образом уже отметку в 20 млрд гривен.

Но, подчеркнула она, приблизительная сумма, необходимая для выплат компенсаций по программе в год, составляет примерно 25 млрд гривен. Это при условии, если программу не расширят, хотя в этом есть колоссальная потребность - в частности, для граждан, чье разрушенное или поврежденное жилье находится на ВОТ.

"Мы постоянно работаем по привлечению всех возможных источников финансирования программы, поскольку ее функционирование - базовая необходимость сегодня. Приведу пример - в бюджете на 2025 год на финансирование программы выделили всего 4 млрд гривен, но впоследствии удалось найти еще 15 млрд гривен на выплаты компенсаций переселенцам, поэтому процесс поиска финансирования продолжается постоянно", - подчеркнула Шуляк.

Парламентарий подчеркнула, что одним из возможных источников финансирования должны стать средства от замороженных доходов россиян за рубежом. Она напомнила, что на днях Украина уже получила 1 млрд евро от ЕС за счет замороженных активов РФ. Это четвертый транш макрофинансовой помощи Украине в рамках программы ERA.

Шуляк также отметила, что в последнем транше финансирования от Всемирного Банка предусмотрено выделение $1,5 млн на поддержку и совершенствование базового цифрового инструмента программы "єВідновлення" РПВМ. Это, считает она, важнейший аспект, поскольку от реестра зависит как функционирование программы в целом, так и возможности ее дальнейшего расширения.

"Напомню, что именно систему РПЗМ можно рассматривать как техническую основу для функционирования Международного реестра убытков, поскольку благодаря отработанному алгоритму по жилью, у нас есть возможность фиксировать даже убытки бизнеса - мы можем нанизывать на него различные категории, поскольку он показал свою эффективность в фиксации и верификации повреждений", - добавила Шуляк.

Напоследок она отметила, что по состоянию на сейчас программой "єВідновлення" успешно воспользовались около 100 тысяч семей, а общая сумма компенсаций сейчас уже пересекла отметку в 25 млрд гривен. Ожидается, что благодаря последнему финансированию от Всемирного банка еще более 25 тысяч семей смогут воспользоваться компенсацией.