ua ru
Сб, 24 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Международная федерация волейбола решила судьбу России и Беларуси

Новина українською →
Лозанна, Суббота 24 июня 2023 12:00
Международная федерация волейбола решила судьбу России и Беларуси Фото: Сборная России в дальнейшем сможет играть разве что против Беларуси (facebook.com/RusVolleyTeam)
Автор: Антон Федорцив

Российские и белорусские национальные команды и клубы и дальше не смогут выступать на международном уровне.

Такое решение приняла Международная федерация волейбола (ФИВБ), сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

РФ и Беларусь остались изолированными от интернациональных турниров. Обе страны также убрали из рейтингов ФИВБ.

Отстранение всех российских и белорусских команд останется в силе для всех разновидностей волейбола. Они не смогут соперничать на международной арене в классическом волейболе, пляжном варианте игры и волейболе на снегу. Собственное решение ФИВБ мотивировало рекомендациями МОК. Олимпийское движение призвало вернуть в соревнование только индивидуальных спортсменов.

Украинские мужские и женские сборные теперь поднимутся в мировых рейтингах национальных команд. Мужчины окажутся на 14-й строчке, а женщины – на 21-й. Конечную дату отстранения России и Беларуси в ФИВБ не определили. Впрочем, очки обеих стран в рейтинге заморозят.

Изоляция РФ и Беларуси в мировом волейболе

Международная федерация волейбола среди первых отреагировала на полномасштабное вторжение российских войск в Украину. Россия потеряла право на проведение ЧМ-2022, а сборная лишилась места на турнире.

Вместо нее по рейтингу на форум попала сборная Украины. "Сине-желтые" стали одной из сенсаций чемпионата мира и дошли до четвертьфинала соревнований. Там подопечные Угиса Крастиньша драматически проиграли сборной Словении.

Впоследствии российская национальная команда была лишена права на участие в квалификационном турнире к Олимпиаде-2024. Мужская и женская сборная России входят в категорию грандов и завоевывали медали чемпионатов мира и Европы, а также Олимпийских игр.

К слову, ранее Украина получила первого соперника в плей-офф Золотой Евролиги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Волейбол
NEWS
Тариф на свет в Украине повысили: как сэкономить на оплате за электроэнергию
Тариф на свет в Украине повысили: как сэкономить на оплате за электроэнергию
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Готовимся к возможным ударам по энергетике осенью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Готовимся к возможным ударам по энергетике осенью