Международная федерация гимнастики допустила россиян к турнирам в нейтральном статусе

"Исполнительный комитет принял решение разрешить на строгих условиях участие спортсменов и персонала из России и Беларуси в санкционированных FIG мероприятиях", - говорится в сообщении.

Они будут выступать как индивидуальные нейтральные спортсмены без какой-либо связи с Российской Федерацией или Беларусью, их национальными федерациями или национальными олимпийскими комитетами.

В организации отметили, что в ближайшие недели разработают специальные правила и документы, на основании которых будут принимать решение о предоставлении нейтрального статуса.

Как россияне и белорусы смогут получить этот статус

Любой атлет, желающий получить статус индивидуального нейтрального спортсмена, должен будет подать заявку в FIG в соответствии со специальными правилами.

"Спортсмены, которые получили этот статус, будут иметь право участвовать в соревнованиях FIG с 1 января 2024 года", - добавили в Федерации.

Россияне и белорусы в международном спорте

Напомним, Международный олимпийский комитет ввел санкции против россиян и белорусов после начала полномасштабного вторжения в Украину. Но уже в этом году Международный олимпийский комитет призвал допустить представителей РФ и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе, при условии, что они не были замечены в активной поддержке войны в Украине.

В Украине жестко отреагировали на такой абсурдный шаг - пригласили главу МОК Томаса Баха посетить Бахмут и напоминали о большом количестве погибших украинских спортсменов в ходе войны.

Позже Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с призывом к Международному олимпийскому комитету не допускать россиян и белорусов в Олимпиаду.

Документ отмечает, что допуск россиян и белорусов к спортивным соревнованиям невозможен даже "в нейтральном формате" - без флагов и гимна.