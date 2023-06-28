Между нами огромная пропасть. Елена Зеленская рассказала, дает ли советы президенту

"Я думаю, что это преувеличение. Кто очень хотел сделать мне, пожалуй, комплимент. Но я точно не влияю на государственные процессы - сто процентов", - отметила она.

По словам Зеленской, она может, например, инициировать какие-то вещи, может их поддерживать, но это касается только гуманитарных, социальных сфер.

"Владимир Зеленский как президент со мной не советуется. И я думаю, что это правильно. Во-первых, я бы не могла дать ему экспертный совет, между нами огромная пропасть в знаниях, которые он сейчас и которые бы я могла ему добавить. И это неэтично", - объяснила супруга президента.

Дело в том, как считает Зеленская, у президента столь большая ответственность и не может супруга советовать мужу в вопросах государственного управления.

"Это неправильно. Мы даже не говорим с ним на такие темы. Да, мы что-то обсуждаем. В рамках дискуссии мы можем обсуждать волнующие всех украинцев вопросы, у нас много дискуссионных вопросов в обществе, по которым мы можем спорить, можем соглашаться. Но это не значит, что то, что мы сказали друг другу, потом станет каким-нибудь решением или повлияет на его мнение при принятии решений", - добавила она.

Комментируя свое возможное участие в политике не как первая леди в будущем, Зеленская сказала следующее: "Нет, я не хочу. Это не моя сфера. И мне почему-то в последнее время часто задают такой вопрос. Кому пришла такая идея в голову - я не знаю кому. Но я этого не хочу, я к этому не стремлюсь. Поэтому этого не произойдет никогда".