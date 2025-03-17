Между Киевом и Москвой. Какие результаты дает "челночная дипломатия" Трампа

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Прошедшая неделя ознаменовалась переходом переговоров о завершении войны в практическую плоскость. Главным событием в контексте завершения войны стала встреча в саудовской Джидде. Украинская и американская делегации в течение восьми часов работали вместе, чтобы согласовать позиции. Со стороны Киева результат оценивают скорее положительно - это если не дипломатическая победа Украины, то по крайней мере возвращение к статусу кво накануне ссоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме.

В совместном заявлении по итогам встречи говорилось, что Украина соглашается на 30-дневный режим прекращения огня, который может быть продлен "при условии принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией".

Предложения Украины

Украина ехала на переговоры с тремя главными позициями: перемирие в воздухе, перемирие на море и освобождение украинских военнопленных и детей. Уже во время переговоров США сделали предложение не о частичном, а о полном перемирии - в обмен на возобновление помощи и предоставление разведданных.

В итоге, Украине удалось отстоять ряд принципиальных позиций, в частности, что перемирие будет ограниченным во времени и не превратится в замороженный конфликт. Кроме того, украинская делегация назвала свои красные линии: Украина не может отказаться от амбиции стать членом НАТО, а также об ограничении численности армии.

Что не менее важно, удалось разрушить нарратив о том, что "президент Зеленский не хочет мира". А именно такую риторику озвучивал Трамп после перепалки, и соответственно давил на Украину прекращением помощи и блокировкой разведданных. Обе эти "санкции" со стороны США были сняты сразу после встречи в Джидде.

И в дальнейшем Украина демонстрирует приверженность идее перемирия. В частности, в Киеве начали формировать национальную команду, которая будет разрабатывать соответствующие алгоритмы действий для контроля возможного 30-дневного перемирия.

Однако, уже сейчас понятно, что дальнейшие переговоры будут сложными. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский вопрос прекращения огня сложный, поскольку для этого нужна смелость и политическая воля. При этом в вопросе территорий нужно будет пройти через сложный диалог.

"Почему? Потому что прекращение огня разблокирует путь сторон к окончанию войны. А территории, я считаю, реально будут точкой, которая дает возможность после решения этого вопроса закончить войну", - подчеркнул Зеленский 14 марта.

Зеленский обратил внимание, что партнеры знают о "красных линиях" Украины. В частности, Украина не будет признавать на юридическом уровне контроль России над оккупированными территориями.

На этом фоне несколько на второй план отошло соглашение о полезных ископаемых. Оно готово к подписанию, подтвердил Зеленский. Теперь США должны определиться, где и когда это сделать.

Россия тянет время

По итогам встречи в Джидде госсекретарь США Марко Рубио заявил, что теперь "мяч на их стороне", имея в виду Россию. США оперативно связались с российским руководством на разных уровнях. 13 марта в Москве побывал спецпредставитель Трампа по вопросам Ближнего Востока Стивен Уиткофф.

На выходных состоялся и разговор госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Многие детали окончательного соглашения уже обсуждены. Теперь мы увидим, будет ли Россия согласна, и если нет, то это будет очень разочаровывающий момент для всего мира", - сказал Трамп 13 марта.

Однако хозяин Кремля пытается оттянуть перемирие. Об этом он почти открыто заявил на совместной пресс-конференции 14 марта вместе с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

"Сама по себе идея правильная, и мы, безусловно, ее поддерживаем. Но есть вопросы, которые мы должны обсудить", - сказал Путин. В частности, это касается нахождения украинских войск на Курщине и мониторинга будущего перемирия. Кроме того, Путин боится, что Украина использует 30 дней для того, чтобы усилить свою армию военными и новой техникой.

"Украина сказала "да" на предложение США о прекращении огня. Потому что Украина хочет мира. Путин, вместо того чтобы сказать "да", выдвигает различные условия", - впоследствии прокомментировал слова Путина министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Реакция Трампа на все это была сдержанной. Президент США заявил, что примет соответствующие решения после возвращения Уиткоффа из Москвы, а впоследствии вообще отложил свою реакцию на понедельник. Но при этом министерство финансов США отменило исключение предыдущей администрации США, которое позволяло российским банкам, попавшим под санкции, обрабатывать европейские платежи за продажу нефти. Это означает, что европейские страны и наши союзники больше не смогут покупать нефть у России без введения санкций со стороны США.

Поддержка Европы

Европейские страны не остались в стороне от переговоров в Джидде, и были привлечены косвенно. Источники ВВС в британском правительстве сообщают, что советник по нацбезопасности премьер-министра страны Джонатан Пауэлл вместе с американским коллегой Майком Волцом, а также немецкими и французскими чиновниками разрабатывал план о прекращении огня между Украиной и Россией. На выходных 8-9 марта Пауэлл посещал Киев, чтобы встретиться с Зеленским и помочь составить предложение о перемирии.

Также развитие получила идея размещения европейских войск в Украине. 11 марта 2025 года, в Париже состоялась встреча начальников штабов 30 европейских стран - почти все государства НАТО, а также нейтральные Ирландия, Кипр и Австрия. Дистанционно к встрече присоединились неевропейские партнеры - Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея. При этом, США сознательно не пригласили на встречу, чтобы показать способность Европы самостоятельно решать вопросы безопасности Украины.

Источник AP причастен к организации встречи, отметил, что ее основная идея - объединить военные возможности для создания гарантий безопасности, которые бы сдерживали Россию от нарушения возможного мирного соглашения.

По данным Bloomberg, каждую страну спросили, что они готовы предоставить коалиции. Тех же, кто исключал отправку войск в Украину, спрашивали, готовы ли они разместить наземные войска в соседних европейских странах, или какой другой вклад они могут сделать: отправку кораблей, самолетов, танков или предоставление разведывательной информации. Консультации по этим вопросам продолжатся на этой неделе.

Для более долгосрочного усиления Европы 12 марта в Париже собирались министры обороны Великобритании, Франции, Германии, Италии и Польши. Среди прочего, они договорились ускорить проекты оборонно-промышленного сотрудничества с Украиной. Это, в частности, проектирование, разработка, производство, совместное приобретение и эксплуатационное обслуживание.

Однако вопрос, может ли ЕС принимать стратегически важные решения, остается открытым. В этом контексте очень неприятной для Евросоюза стала история с продлением санкций против России. Оно происходит каждые полгода, и регулярно своим правом вето злоупотребляет Венгрия. Но на этот раз Будапешт проявил особое упрямство. Хотя за день до конечного срока санкции таки удалось продлить, в дальнейшем возникает вопрос дееспособности ЕС даже по таким внутренним вопросам. Зная о связях венгерского лидера Виктора Орбана с Путиным и Трампом, в ближайшем будущем от него следует ожидать новых враждебных шагов, а также искать способы их преодолевать.