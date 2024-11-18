Между Финляндией и Германией оборвался подводный кабель: связь нарушена

Подводный кабель передачи данных C-Lion1, который пролегает через Балтийское море между Финляндией и Германией, оборвался. Телекоммуникационное соединение прервано.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Финская государственная компания Cinia, которая строит оптоволоконные сети и предоставляет телекоммуникационные услуги, заявила о неисправности подводного кабеля между Финляндией и Германией.
Телекоммуникационное соединение было прервано. Причина неисправности пока неизвестна.
По данным газеты Ilta-Sanomat, речь идет об обрыве кабеля. Глава Центра кибербезопасности Traficom Самули Бергстрем подтвердил, что C-Lion1 поврежден. Он не сказал, где именно кабель был оборван.
Гендиректор Cinia Ари-Пекка Кнаапила заявил, что пока рано судить о том, был ли C-Lion1 поврежден умышленно.
"Сейчас нет возможности оценить причину разрыва, но без внешнего влияния на эти воды не бывает таких событий", - сказал он.
По данным компании, ремонт кабеля уже начат. Пока неизвестно, сколько времени понадобится для восстановления связи. Обычно срок ремонта подводных кабелей составляет 5-15 дней.
Длина C-Lion1 составляет 1173 километра. Кабель пролегает между заливом в Хельсинки и немецким Ростоком. Он был введен в эксплуатацию в 2016 году. Это единственный кабель, идущий непосредственно из Финляндии в Центральную Европу.
Напомним, в феврале мы сообщали, что хуситы вывели из строя четыре подводных кабеля между Саудовской Аравией и Джибути. В связи с этим возникло серьезное нарушение связи между Европой и Азией.
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