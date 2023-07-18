Между ЕС и Украиной есть обмен информацией относительно людей, которые выехали и числятся ВПЛ, - Верещук

Она отметила, что в настоящее время 2,5 млн человек оформлены как ВПЛ - из бюджета на помощь им направляют 7 млрд грн ежемесячно. Новое постановление направлено на упорядочение выплат. Сейчас есть такие люди, которые имеют статус ВПЛ и живут за границей, получая помощь от государств, где они нашли убежище.

По словам Верещука, чтобы выявить таких людей у Минфина есть определенные инструменты. К примеру, между ЕС и Украиной происходит обмен информацией, также мониторят ситуацию и пограничные службы.

Она добавила, что некоторые временно выехавшие в Европу ВПЛ не потеряют свои выплаты. Это касается, например, людей, которые едут за границу для лечения.

Отмена выплат некоторым ВПЛ

На днях первая заместитель министра социальной политики Дария Марчак заявила, что граждане Украины, которые находятся за границей 45 дней без веских причин, потеряют статус ВПЛ и с 1 августа будут лишены государственных выплат.

Верещук также заявляла, что выплаты лишат тех людей, которые вернулись на место своего жительства, однако не отменили статус ВПЛ. Она добавила, что надеется на порядочность таких людей и отметила, что никто не будет "ходить по домам и искать их".

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