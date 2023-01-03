В МИУ разработали электронную товарно-транспортную накладную: когда заработает

Первые три компании-провайдеры (EDIN, ПТАХ и AgriChain) прошли тестирование по взаимодействию с Системой электронного документооборота е-ТТН. Благодаря ей производится регистрация, учет и обмен товарно-транспортных накладных в электронной форме между участниками автомобильных грузовых перевозок.

В частности, две компании (EDIN и ПТАХ) уже успешно завершили тестирование взаимодействия, еще одна компания (AgriChain) получила рекомендации по доработке своего программного обеспечения. Всего к проекту е-ТТН Системы присоединились 19 провайдеров электронного документооборота, учитывая вышеупомянутые компании.

Когда заработает электронная товарно-транспортная накладная

Следующий этап проекта – внедрение и тестирование Системы е-ТТН с бизнесом. Он начинается уже в январе 2023 года. Цель этапа – повысить качество и прозрачность процесса перевозок, существенно упростить и ускорить взаимодействие между грузоотправителем, перевозчиком и грузополучателем, устранить коррупционные риски и улучшить условия ведения бизнеса.

Для того чтобы подготовиться к использованию е-ТТН, бизнесу достаточно заключить договор с одним из провайдеров, вовлеченных в проект. С перечнем провайдеров можно ознакомиться на сайте.