ru ua
Ср, 23 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У МІУ роз’яснили процедуру перетину кордону для військовозобов’язаних водіїв

Новость на русском →
Середа 23 березня 2022 19:37
У МІУ роз’яснили процедуру перетину кордону для військовозобов’язаних водіїв Фото: у МІУ роз’яснили процедуру перетину кордону для військовозобов’язаних водіїв (t me)
Автор: Артем Горовенко

Водії призовного віку 18-60 років можуть перетинати державний кордон України, оформивши відповідну заявку. При цьому рішення про бронювання військовозобов’язаних водіїв приймають Міністерство інфраструктури України та обласні військові адміністрації або Київська міська військова адміністрація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство у Telegram-каналі.

"Перевізник може на власний розсуд обрати будь-який з цих органів для звернення. Усі вищезазначені органи мають однакові повноваження та доступ до спільної з Державною прикордонною службою бази даних", - роз’яснили у відомстві.

При цьому звернення водіїв до МІУ включає такі етапи:

1) завантажити та заповнити усі без винятку поля форми, зразок за посиланням: bit.ly/3JAArAe

2) роздрукувати, поставити підпис та печатку

3) сфотографувати або зробити скан-копію у форматі pdf

4) відправити на електрону адресу [email protected] у форматі word та pdf

5) заповнити опитувальник за посиланням: bit.ly/357zXTe

У Міністерстві інфраструктури також нагадали, що дозвіл на перетин кордону може бути наданий лише військовозобов’язаним. А саме - водіям, які здійснюють перевезення для потреб Збройних сил України, а також везуть медичні або гуманітарні вантажі. А також - працівникам підприємств залізничного транспорту, які забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці.

"Для уникнення простою в пункті пропуску бажано перед початком рейсу отримати інформацію про підтвердження бронювання за телефоном лінії підтримки: + 38 (044) 334 43 04", - йдеться у повідомленні МІУ.

Читайте РБК-Україна в Google News
МІУ Збройні сили України
NEWS
28-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
28-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький: Мешканці області не будуть співпрацювати з окупантами
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький: Мешканці області не будуть співпрацювати з окупантами