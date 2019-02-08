У МІУ розповіли, коли будуть відремонтовані основні магістралі областей

За словами Омеляна, для ремонту всіх доріг фінансування має бути принаймні 200 млрд гривень

В течение следующих пяти лет основные магистрали регионов Украины будут отремонтированы. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, глава МИУ анонсировал, что на основных магистралях каждой области будет наведен порядок.

"В течение 5-летней работы дорожного фонда мы восстановим магистрали, которые объединяют областные центры. Наведем порядок на основных магистралях каждой области. Не более того. Ведь для того, чтобы отремонтировать все дороги, финансирование должно быть по крайней мере 200 млрд гривен. А для того, чтобы восстановить с нуля - минимум 300 млрд в год", - добавил он.

Министр также добавил, что в 2019 году выделили дополнительные средства на аварийный ремонт трасс "Одесса-Киев" и "Киев-Чоп".

Как писало РБК-Украина в материале "Завернуть в асфальт: какие трассы власти отремонтируют в 2019 году за 50 млрд гривен" отмечалось, что на ремонт и строительство дорог государственного значения в 2019 году будет направлено 19 млрд гривен.

Напомним, Украина привлечет в 2019 году на ремонт дорог 5 млрд гривен средств международных финансовых организаций. Из масштабных проектов - это капитальный ремонт дороги М-01 от Киева до транспортного узла Копти в Черниговской области, включая объездную дорогу города Бровары.

Добавим, в августе 2018-го глава правительства Владимир Гройсман сообщил о намерении взять кредит ЕБРР и ЕИБ в сумме 160 млн евро на ремонт участка Киев-Копти. По его словам, ремонт должен начаться весной 2019 года.