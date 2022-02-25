МІУ працює над сталим логістичним сполученням зі західними партнерами, - Кубраков

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що обговорив важливість забезпечення сталого логістичного сполучення між Україною та партнерами з НАТО. Зокрема, уже провів першу розмову з Державним секретарем з транспорту Великобританії Ґрантом Шаппсом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Міністерства інфраструктури.

"На постійному контакті з нашими західними колегами - працюємо над тим, щоб Україна отримала необхідну допомогу", - зазначив Кубраков.

За його словами, західним колегам передають конкретний перелік потреб української сторони для надійного й ефективного спротиву російським окупантам. У першу чергу йдеться про пальне, а також гуманітарну та військову допомогу.

"Ми фіксуємо усі втрати, які несе інфраструктура України через військове вторгнення Росії. Усі дороги буде відновлено, а мости - відбудовано. Хочу нагадати всім, що якщо ворог прорветься до України, то наші західні сусіди - наступні", - наголосив Кубраков.