МІУ просить українські авіакомпанії запустити рейси за маршрутами Lufthansa

Міністерство інфраструктури просить українські авіакомпанії запустити додаткові рейси за маршрутами німецького перевізника Lufthansa. З 21 лютого він тиждень не літатиме до Києва та Одеси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook МІУ.

Повідомляється, що Lufthansa Group прийняла рішення про тимчасове припинення авіаперевезень до Києва та Одеси. Обмеження вводяться в період з 21 по 28 лютого. Окремі рейси з Києва та Одеси будуть відбуватися ще сьогодні і завтра.

Також повідомляється, що на сьогодні опрацьовуються кілька рішень. Зокрема, Lufthansa може передати можливість перевезення пасажирів за її маршрутами компаніям-членам Star Alliance та іншим партнерам.

"Міністерство інфраструктури веде переговори з українськими авіаперевізниками про можливість якнайшвидшого запуску додаткових рейсів на маршрути, які компанія Lufthansa Group не зможе оперувати", - додали в міністерстві.