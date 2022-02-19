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МІУ просить українські авіакомпанії запустити рейси за маршрутами Lufthansa

Автор: Артем Горовенко

Міністерство інфраструктури просить українські авіакомпанії запустити додаткові рейси за маршрутами німецького перевізника Lufthansa. З 21 лютого він тиждень не літатиме до Києва та Одеси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook МІУ.

Повідомляється, що Lufthansa Group прийняла рішення про тимчасове припинення авіаперевезень до Києва та Одеси. Обмеження вводяться в період з 21 по 28 лютого. Окремі рейси з Києва та Одеси будуть відбуватися ще сьогодні і завтра.

Також повідомляється, що на сьогодні опрацьовуються кілька рішень. Зокрема, Lufthansa може передати можливість перевезення пасажирів за її маршрутами компаніям-членам Star Alliance та іншим партнерам.

"Міністерство інфраструктури веде переговори з українськими авіаперевізниками про можливість якнайшвидшого запуску додаткових рейсів на маршрути, які компанія Lufthansa Group не зможе оперувати", - додали в міністерстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Lufthansa і Austrian Airlines призупиняють польоти до Києва та Одеси. Дане рішення пов'язане з ситуацією у сфері безпеки в Україні.

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МІУLufthansa