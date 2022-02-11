МІУ розпочинає будівництво міжнародних автомобільних пунктів пропуску

"Рішення долучає до президентського проекту "Велике будівництво" прикордонну інфраструктуру, а саме міжнародні автомобільні пункти пропуску. Зокрема "Ягодин - Дорогуськ", "Ужгород - Вишнє-Нємецьке" та "Чоп - Захонь", - зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Модернізація та розбудова МАПП "Ягодин - Дорогуськ" є флагманським проектом. Саме через нього здійснюється 40% усіх автомобільних вантажних перевезень в Україні.

За словами міністра, модернізація пунктів пропуску, підвищення їх пропускної спроможності - частина зобов’язань України у рамках домовленостей з нашими західними сусідами, зокрема Польщею.

"У нашої команди є відповідний управлінський досвід для того, щоб налагодити процеси модернізації автомобільних пунктів пропуску, створити комфортний простір для користувачів та нарешті розв’язати критичну проблему з чергами на українському кордоні", - зазначив Кубраков.

Загалом на сьогодні в Україні функціонують 100 пунктів пропуску для автомобільного сполучення, включаючи міжнародні, міждержавні та місцеві. З 74 міжнародних та міждержавних КПП необлаштованими (непобудованими) залишаються 33. Ще 20 пунктів пропуску були побудовані за радянських часів та давно не відповідають сучасним вимогам.