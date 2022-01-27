МІУ домовляється у Франції про спільні проекти для УЗ, доріг та авіації

"На зустрічі з міністром економіки, фінансів та реконструкції Франції Бруно Ле Мером підіймали питання залучення французьких інвестицій та реалізацію спільних проектів, які забезпечать кращу інтеграцію України до європейської транспортної мережі, логістики та економіки в цілому", - розповів Кубраков.

Пріоритетними для Мінінфраструктури він назвав оновлення парку вантажних електричних локомотивів для "Укрзалізниці", участь французьких будівельних компаній в проектах концесії доріг та формування флоту для Національного авіаперевізника.

"Ми бачимо готовність наших французьких колег будувати стратегічні партнерські проекти, які передбачають не просто закупівлю товарів чи послуг, а також довгострокове пільгове фінансування, промислову співпрацю та високий відсоток локалізації виробництва", - додав міністр.

Серед тем, які українська делегація обговорює з французькою стороною, перша віцепрем'єр-міністр міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, зокрема, співпрацю національного авіаперевізника з Airbus в рамках підписаного Меморандуму про взаєморозуміння, постачання 130 локомотивів виробництва компанії "Альстом" для "Укрзалізниці" та переобладнання пасажирських літаків Airbus у вантажні на базі ДП "Антонов".