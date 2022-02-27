МіУ: робимо все, щоб російські літаки, потяги, кораблі та вантажівки не могли пересуватися Європою

"Президент просив передати, що він щиро дякує десяткам тисяч дорожників, залізничників, портовиків і моряків, інспекторів безпеки за героїчну та важливу роботу. Вам дякує вся Україна", - написав міністр у Facebook.

За його словами, паралельно з роботою всередині країни тривають постійні комунікації з міжнародними партнерами.

"Робимо все, щоб російські літаки, потяги, кораблі та вантажівки більше не могли пересуватися Європою. Щоб єдиною відповіддю для окупанта від всіх європейських диспетчерів була одна - go f*** yourself", - коментує Кубраков.

Він також зазначив, що велика президентська команда працює зараз над багатьма процесами, в пріоритеті - забезпечення армії допомогою наших партнерів.

"Далі нас всіх чекає масштабна та всеохопна розбудова країни", - додав голова МІУ.

Нагадаємо, вчора РЖД запрошувала про можливість "гуманітарної" співпраці з "Укрзалізницею". У відповідь диспетчер запропонував їм піти "услід за російським кораблем". В УЗ зазначили, що відповідь диспетчера є офіційною позицією компанії, а будь-яка співпраця з Росією припинена.