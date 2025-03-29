Прочное и прозрачное: как выбрать и купить стекло для автомобиля

Достаточно одной длинной трещины или большого скола в неудачном месте, чтобы владельцу пришлось искать для своего автомобиля новое стекло. С чего начать и какие есть нюансы при покупке автостекла?

Стекло машины необязательно должно разбиться полностью, чтобы потребовать замены - особенно если речь идет о лобовом. При этом на моделях последних поколений выбор усложнен несколькими дополнительными факторами. Собственно, мы поговорим об автомобильных окнах в целом.

С чего начинать выбор автостекла

В случае с лобовым стеклом начать надо с того, что не следует спешить выбрасывать ваше старое стекло. Дело в том, что вариантов исполнений лобового стекла для одной и той же модели авто может быть много. И на вашем разбитом стекле могут остаться не только признаки его версии, но и нужные вам металлические или пластиковые детали: кронштейн зеркала, датчики дождя, активного круиз-контроля, камеры и прочее.

Начиная поиск стекла, побеспокойтесь прежде о его установке на машину - найдите мастерскую, где возьмутся за эту работу. И согласуйте с ней все нюансы подбора стекла и его инсталляции.

Где купить стекло для машины

Даже в относительно небольшом городе у вас будет несколько вариантов мест, где можно будет искать стекла для вашего авто:

Мастерская по установке автостекол. Это почти идеальный вариант, потому что удобно получить все сразу - информацию, деталь и услугу по ее установке. Препятствием может быть разве что отсутствие стекла, которое подойдет к вашей машине и к вашему кошельку. Также может помешать то, что в специализированных мастерских бывают многодневные очереди;

Магазины запчастей. Обычно здесь бывает стекло для наиболее распространенных моделей и комплектаций. Еще перед покупкой договоритесь о транспортировке приобретенного стекла в мастерскую, где его смонтируют на авто. Нюанс в том, что для перевозки автостекол большого размера нужен опыт и определенные приспособления;

Рынок автозапчастей. Отличия от автомагазина здесь будут разве что в большем выборе, в том числе в самом дешевом сегменте. И так же как и в магазине, на рынке вам подскажут адреса мелких мастерских по установке автостекол;

Автошрот (разборка). На самом деле если речь идет не о лобовом стекле (они бывают поцарапаны), это может быть лучшим местом для покупки. Ведь на разборке можно получить оригинальное стекло по приемлемой цене - при том что стекло (не лобовое) такая деталь, которая практически не изнашивается с годами.

Какое выбирать лобовое стекло

Лобовое стекло наиболее важно для водителя, потому что в первую очередь через него он видит обстановку на дороге - поэтому именно к выбору лобового стоит отнестись тщательно. Автожурналисты rbc.ua знают недостатки, которыми может отличаться некачественное стекло для машины.

Толщина. Очень часто производители автостекла экономят на его толщине. При том что для многих моделей авто этот параметр важен, потому что правильно вклеенное стекло работает в силовой структуре кузова. Также толщина важна с точки зрения крепления стекла в его проеме;

Крепление приборов. Вверху лобового стекла у многих моделей должна быть зона для крепления датчиков и камер. Иногда стекло поставляется в запчасти сразу с приклеенными кронштейнами под это оборудование. Есть комплектации авто, на лобовом стекле которых ближе к водительскому месту наносится особое покрытие для отображения картинки проекционного дисплея. Также стекло может быть с подогревом, как зоны парковки дворников, так и полностью. То есть важно заблаговременно разобраться, какие девайсы есть на вашем стекле - и искать изделие именно под них;

Дефекты. Даже микроскопические сколы на стекле, полученные при неосторожной транспортировке, со временем становятся причиной развития больших трещин, поэтому такие экземпляры покупать не следует;

Оттенок цвета. Часто владельцы не знают, что автомобили определенных уважаемых марок часто имеют свой фирменный оттенок стекла. Имеется в виду не тонировка, а оттенок именно стекла, едва заметно подкрашенного в своей массе. Так вот не все производители добавляют в стекло нужный для окраски пигмент, и это важно, если владелец хочет сохранить полностью аутентичный вид машины.



Вкратце

Опытные мастера, которые много лет работают с автостеклами, утверждают, что в наши дни на рынке широко представлено качественное автомобильное стекло китайского производства - неоригинальное, но с минимумом отличий от такового. То есть во многих случаях владельцу необязательно искать именно "оригинал". С другой стороны эксперты советуют обратить больше внимания на выбор мастерской, где будут монтировать стекло. Ведь оно должно быть установлено не просто прочно и точно, но и с использованием правильного клея, который обеспечит нужную жесткость кузова при ДТП и в повседневной эксплуатации.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.