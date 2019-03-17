Тимошенко на десятитисячному мітингу в Сєверодонецьку закликала до єдності

Тимошенко заявила про важливість досягнення миру

Юлия Тимошенко стала первым кандидатом в президенты, которая провела встречу с жителями на центральной площади административного центра Луганской области. Пообщаться с лидером "Батькивщины" пришло около 10 000 жителей Северодонецка, сообщает пресс-служба партии.

Все они поддержали желание Юлии Тимошенко быть частью единого народа, который никто не разделит.

«Если так случится и выборы хорошо пройдут, я никогда не допущу, чтобы нас, единый украинский народ, делил кто-то на восток и запад, по языку, религии, политике. Каждый раз на каждых выборах нас пытались развести по разные стороны баррикад», – отметила она и добавила, что после того горя, которое пережили люди, сегодня всем надо крепко обняться.

Кандидат в президенты подчеркнула, что для Украины крайне важно построить переговорный процесс и достичь мира тем путем, который больше не уничтожит жизнь, не бросит ни одну семью и не выгонит ее из собственного дома.

Именно поэтому после выборов, убеждена Юлия Тимошенко, надо немедленно начинать новый сильный переговорный процесс, который базируется на подписанном в 1994 году Будапештском меморандуме, когда наша страна отказалась от третьего по мощности ядерного потенциала мира в обмен на гарантии неприкосновенности наших границу. Он подписан ключевыми странами мира. И первый шаг нового президента – собрать за одним столом лидеров стран-подписантов.

«В последнее время я беседую со всеми лидерами ключевых стран. Я с ним хорошо знакома и могу с ними говорить без посредников, без специальных процедур. Я говорю о том, чтобы после выборов мы сели за стол переговоров и договорились о мире. И мир будет. Я знаю настроения каждого президента, который давал нам гарантии, знаю их настроения команд и народов. Мир будет», – заверила она.