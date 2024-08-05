Митинг под зданием ТЦК в Ковеле: полиция открыла два уголовных производства

Полиция открыла два уголовных производства из-за стычки возле помещения местного территориального центра комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП) в Ковеле, которая произошла 3 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Волынской области.
Как рассказывает полиция, 3 августа в милицию поступило сообщение о десятках людей, которые собрались возле помещения ТЦК и СП Ковеля и выражали свое недовольство работою его подразделения.
"На место направили наряды полиции для охраны общественного порядка. Также работала следственно-оперативная группа полиции. Сейчас правоохранители продолжают устанавливать участников инцидента, опрашивать очевидцев и выяснять другие детали происшествия", - пишет полиция.
Было открыто два уголовных производства:
3 августа в Ковеле трех военнообязанных пригласили в ТЦК для проверки их отношения к военной службе. Тем временем в социальных сетях начали распространяться призывы к бунту, которые в конце концов переросли в митинг под зданием ТЦК. В Волынском ТЦК обвинили в конфликте "российские спецслужбы".
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