Пошлины на товары из Канады и Мексики могут стать больше, - Трамп

В четверг Трамп подписал исполнительные акты, которые отложили тарифы на все товары из Мексики и Канады, охваченные соглашением о свободной торговле USMCA, до 2 апреля. Однако он отметил, что тарифы могут увеличиться после этой даты.

"Тарифы могут вырасти со временем. Они могут вырасти", - сказал Трамп.

Президент Трамп также преуменьшил значение недавних скачков на фондовом рынке, которые стали следствием его решений по тарифам. Он защитил свою стратегию, подчеркнув, что некоторые тарифы могут вырасти уже в следующем месяце.

Трамп, который часто ссылается на рост рынка как на доказательство своего успеха, на этот раз заявил, что не стоит слишком на него ориентироваться. По его словам, главное - не сиюминутные колебания, а создание сильной экономики на перспективу.

"Если посмотреть на Китай, у них перспектива на 100 лет. Мы имеем перспективу на квартал. Мы ориентируемся на кварталы... И нельзя ориентироваться только на это. Ты должен делать то, что правильно. Мы строим огромный фундамент для будущего", - сказал он.