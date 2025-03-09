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Пошлины на товары из Канады и Мексики могут стать больше, - Трамп

Фото: американский президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Тарифы, которые США наложили на Мексику и Канаду, могут увеличиться. Американский президент Дональд Трамп сказал, когда это может произойти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В четверг Трамп подписал исполнительные акты, которые отложили тарифы на все товары из Мексики и Канады, охваченные соглашением о свободной торговле USMCA, до 2 апреля. Однако он отметил, что тарифы могут увеличиться после этой даты.

"Тарифы могут вырасти со временем. Они могут вырасти", - сказал Трамп.

Президент Трамп также преуменьшил значение недавних скачков на фондовом рынке, которые стали следствием его решений по тарифам. Он защитил свою стратегию, подчеркнув, что некоторые тарифы могут вырасти уже в следующем месяце.

Трамп, который часто ссылается на рост рынка как на доказательство своего успеха, на этот раз заявил, что не стоит слишком на него ориентироваться. По его словам, главное - не сиюминутные колебания, а создание сильной экономики на перспективу.

"Если посмотреть на Китай, у них перспектива на 100 лет. Мы имеем перспективу на квартал. Мы ориентируемся на кварталы... И нельзя ориентироваться только на это. Ты должен делать то, что правильно. Мы строим огромный фундамент для будущего", - сказал он.

Напомним, что на днях президент Трамп отложил введение дополнительных пошлин на импорт автомобилей из Канады и Мексики, активировав 30-дневную отсрочку для товаров, касающихся производства транспортных средств и укладывающихся в рамки соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

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Соединенные Штаты АмерикиКанадаМексикаДональд Трамп