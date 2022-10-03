За месяц энергетики вместе с ВСУ вернули свет для 385 тысяч семей, - ДТЭК

Энергетики отремонтировали поврежденные оккупантами электросети в 661 населенном пункте. В частности, чаще всего восстанавливать электросети после обстрелов приходится в Донецкой области.

"Только за последний месяц электромонтеры ДТЭК в Донецкой области вернули свет более 252 тысяч семей в 333 населенных пунктах. В некоторых населенных пунктах энергетики выполняют работы почти ежедневно, из-за массированных артиллерийских и авиаобстрелов. С 24 февраля свет вернули уже 3 млн раз в дома жителей Донецкой области", - отмечают в ДТЭК.

Кроме того, регулярно страдает от обстрелов юг Днепропетровской области. А именно – Криворожский, Никопольский и Синельниковский районы.

"В сентябре энергетикам пришлось восстанавливать свет почти для 132 тысяч семей в 327 населенных пунктах области. С начала полномасштабного вторжения электроснабжения вернули для почти 262 тысяч домохозяйств", - сообщают в энергокомпании.

Всего с начала полномасштабного вторжения России энергетики ДТЭК вернули свет уже в 4,1 млн. домохозяйств в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Ранее в ДТЭК сообщали, что для подготовки к отопительному периоду энергетики ДТЭК обновят более 2 тысяч км электролиний и обследуют сети, питающие более 300 объектов критической инфраструктуры – котельные, школы, садики и медучреждения.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте проекта собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.