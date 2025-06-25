Лунный календарь рыбалки на июль 2025: когда и где ждать хорошего клева

Благоприятные дни для рыбалки в июле

Лучше всего рыба ловится во время полнолуния, новолуния и в дни, прилегающие к этим фазам. В июле 2025 года наибольшую активность стоит ожидать:

1-3 июля - высокая активность

4-5 июля - средняя активность

6-10 июля - слабая активность

11 июля - отличный клев

12-13 июля - слабая активность

14-17 июля - хороший клев

18-23 июля - слабая активность

24 июля - отличный клев

26-28 июля - хороший клев

29-31 июля - высокая активность

Умеренно удачные дни (4-5, 14-17, 26-28 июля) - идеальны для утренней или вечерней рыбалки.

Слабые периоды (6-10, 12-13, 18-23 июля) стоит использовать для отдыха или тренировки техники - на трофейный улов надежды мало.

Оптимальное время для рыбалки

Активность рыбы в июле тесно связана с температурой воды и освещением. В жару рыба становится менее активной, поэтому стоит ловить в соответствующие промежутки времени:

Утро (4:30-8:30) - лучший период, когда вода еще прохладная и рыба активно питается

Вечер (17:00-21:00) - особенно эффективен на озерах и прудах с прибрежной растительностью

День - в жару рыба спускается на дно; в это время лучше ловить карпа, леща или сома

Стоит учитывать и смену глубины: утром рыба держится ближе к поверхности, а днем опускается в тень или к подводным ямам.

Июль может принести великолепные трофейные экземпляры (фото: Pixabay)

Советы для результативной рыбалки в июле

Используйте деликатные снасти и легкие приманки, если вода прозрачная и солнце яркое.

На реках лучше работает фидер и ловля по течению, а на стоячих водоемах - поплавочная удочка с точечным прикормом.

При высоком давлении и жаре лучше выходить на рыбалку утром или даже ночью.

Если нет клева, меняйте точки: рыба может перемещаться по глубине или прятаться в тени.

Планируйте маршрут заранее, особенно в выходные - популярные места быстро заполняются.

Изучайте водоем: глубины, рельеф дна, наличие течения - это влияет на поведение рыбы.

Напоследок: июльская рыбалка дарит щедрый улов только внимательным и знающим рыбакам. Следите за Луной, погодой и поведением рыбы - и каждая поездка будет удачной.