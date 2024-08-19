RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Местами жара до +38 градусов: прогноз погоды в Украине на завтра

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 20 августа, на территории Украины ожидается преимущественно небольшая облачность и сильная жара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

В большинстве областей будет без осадков. Лишь в западных и Житомирской областях днем возможны местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений, слабый, со скоростью 3-5 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 15 до 20 градусов тепла, на побережье морей - +до 23 градусов.

Днем столбики термометров поднимутся до +30 +34 градусов, в южных, центральных, местами северных и восточных областях прогнозируется сильная жара с температурой +35 +38.

В западных регионах будет немного прохладнее - +28 +33 градуса, а на высокогорье Карпат ожидается +22 +27 градусов.

Погода в столичном регионе

В Киевской области 20 августа предполагается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-восточный, 3-5 м/с. Температура ночью составит +15 +20 градусов, а днем ожидается сильная жара - +35 +37.

В самом Киеве ночью термометры покажут +18 +20 градусов, днем температура повысится до +35 градусов.

Отметим, что энергетики предупреждали о возможных графиках отключения света с этой недели.

Кроме того, потребление электроэнергии продолжает расти из-за жары.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине