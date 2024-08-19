Местами жара до +38 градусов: прогноз погоды в Украине на завтра

В большинстве областей будет без осадков. Лишь в западных и Житомирской областях днем возможны местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений, слабый, со скоростью 3-5 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 15 до 20 градусов тепла, на побережье морей - +до 23 градусов.

Днем столбики термометров поднимутся до +30 +34 градусов, в южных, центральных, местами северных и восточных областях прогнозируется сильная жара с температурой +35 +38.

В западных регионах будет немного прохладнее - +28 +33 градуса, а на высокогорье Карпат ожидается +22 +27 градусов.

Погода в столичном регионе

В Киевской области 20 августа предполагается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-восточный, 3-5 м/с. Температура ночью составит +15 +20 градусов, а днем ожидается сильная жара - +35 +37.

В самом Киеве ночью термометры покажут +18 +20 градусов, днем температура повысится до +35 градусов.