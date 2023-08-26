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Местами прогреет до +35, но в некоторых областях кратковременные дожди: погода на сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Погода в Украине сегодня будет жаркой. Однако в некоторых регионах ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сегодня в Украине переменная облачность.

Осадки не предполагаются, только в северо-западных областях днем местами кратковременный дождь, гроза. На северо-востоке страны ночью и утром местами туман.

Температура ночью ожидается на уровне 13-18°, на побережье морей до 23°; днем 27-32°. В юго-западной части местами до 35°, в восточных и Сумской областях 24-29°. В Карпатах ночью 11-16°, днем 23-28°.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Погода в Киеве

В столице и области переменная облачность, без осадков.

Температура в Киеве ночью 16-18°, днем 29-31°; по области ночью 13-18°, днем 27-32°.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Прогноз погоды на сентябрь

Синоптики прогнозируют теплое начало осени. Средняя месячная температура в сентябре ожидается около 15-19 градусов, в Карпатах 12-13 градусов. Это на 1-2 градусов выше нормы.

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