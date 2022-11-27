Местами мокрый снег, на дорогах гололедица: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

Сегодня мокрый снег и дождь днем ожидаются в западных, Житомирской, Винницкой, Одесской и Николаевской областях, а ночью в Киеве и области.

На западе и севере на дорогах местами гололедица. Утром и ночью в западных областях туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха сегодня в течение суток от -2 до +3 градусов. В юго-восточных, Закарпатской и Одесской областях прогнозируется +1 +6 градусов.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области облачно, местами небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах возможна гололедица. Температура в течение суток в районе нуля градусов.