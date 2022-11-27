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Местами мокрый снег, на дорогах гололедица: прогноз погоды на сегодня

Фото: украинцев предупредили об гололедице на дорогах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 27 ноября, в Украине будет облачная погода. Местами ожидается дождь и мокрый снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня мокрый снег и дождь днем ожидаются в западных, Житомирской, Винницкой, Одесской и Николаевской областях, а ночью в Киеве и области.

На западе и севере на дорогах местами гололедица. Утром и ночью в западных областях туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха сегодня в течение суток от -2 до +3 градусов. В юго-восточных, Закарпатской и Одесской областях прогнозируется +1 +6 градусов.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области облачно, местами небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах возможна гололедица. Температура в течение суток в районе нуля градусов.

Напомним, по прогнозам ВОЗ, от 2 до 3 млн жителей Украины, вероятно, покинут свои дома из-за наступления холодов.

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