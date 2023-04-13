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Местами дожди, прогреет до +22 градусов: прогноз погоды на завтра

Фото: синоптики дали прогноз погоды на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина).
Автор: Елизавета Драбкина

В пятницу, 13 апреля, кое-где в Украине прогнозируют дожди. При этом температура поднимется до +22 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Завтра в Украине облачно с прояснениями.

На Левобережье, ночью и Киевской области небольшой дождь, в восточных областях, днем также на Закарпатье и в Карпатах умеренные дожди. На остальной территории без существенных осадков.

В западных, юго-западных и центральных областях ночью и утром местами туман.

Температура ночью 3-8°, днем 10-15°, в южной и западной частях 13-18°, в Закарпатье до 22°; в Карпатах ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 9-14° тепла. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Погода в Киевской области

В области облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.

Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°; в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 11-13°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

РБК-Украина сообщало, какую погоду прогнозируют на Пасху.

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