Места, где время остановилось: печальная судьба украинских городов-призраков, которых больше нет

Припять (Киевская область)

Когда исчезла: 1986

Почему: Авария на Чернобыльской АЭС

Город, построенный для работников атомной станции, опустел за считанные дни после катастрофы 26 апреля 1986 года.

Из более 49 тысяч жителей не осталось ни одного. Припять до сих пор стоит в зоне отчуждения как музей техногенной катастрофы.

Закат Припяти из центра города (фото: Википедия)

Орбита (Черкасская область)

Когда пришла в упадок: 1990-е

Почему: Остановка строительства Чигиринской АЭС

Город-поселение строился как жилье для работников будущей АЭС, но после Чернобыля проект свернули.

Орбита осталась без электростанции и постепенно превратилась в мертвый город с полуразрушенными домами. Из всего города заселены только две пятиэтажки, которые считаются частью села Витовое.

Город призрак Орбита, Чигиринский р-н. (фото: Википедия)

Залізне (Донецкая область, г. Торецк)

Когда начал исчезать: с 2014 года

Почему: война на Донбассе

Население Залізного (бывшее Артемово) начало массово выезжать после начала боевых действий.

Разбомбленная россиянами инфраструктура, отсутствие водоснабжения и постоянные обстрелы сделали части города нежилыми.

Железное (фото: телеграм канал Донецкой областной прокуратуры)

Красногоровка (Донецкая область)

Когда пришла в упадок: 2014-2022

Почему: война, артиллерийские обстрелы, эвакуация населения

Расположенная возле Марьинки, Красногоровка неоднократно оказывалась под огнем. Части города выглядят как после апокалипсиса: пустые многоэтажки, выгоревшие дома, воронки от снарядов на улицах. В некоторых районах нет ни одного жителя.

Красногоровка (фото: полиция Донецкой области)

Опитное (возле Донецка)

Когда исчезло: 2022

Почему: полное разрушение в результате войны

Небольшое село рядом с Донецким аэропортом было разрушено до основания во время боевых действий. До полномасштабного вторжения в нем оставалось около 40 жителей, теперь там нет никого.

Опытное (фото: Maxar Technologies)

Пески (Донецкая область)

Когда исчезло: 2022

Почему: бои за аэропорт и линию фронта

Некогда зажиточный поселок превратился в руины. После лет войны и особенно после штурма 2022 года Пески потеряли любые признаки жизни - остались лишь бетонные остовы домов.

Когда-то богатый пригород Донецка, Пески, сейчас превратился в настоящий город-призрак с разрушенными зданиями (фото: Радио Свобода)