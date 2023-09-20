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Местные бюджеты вырастут на 75 млрд гривен после перераспределения НДФЛ, - Леонов

Фото: народный депутат Алексей Леонов (facebook com)
Автор: Александр Мороз

Перераспределение налога на доходы военнослужащих и полицейских в госбюджет никак не отразится на жизнедеятельности в общинах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Леонова во время выступления в парламенте.

По его словам, местные бюджеты будут располагать на 75 миллиардов гривен больше, чем в довоенном 2021 году. Таким образом, все потребности территориальных общин будут финансово обеспечены в полном объеме.

"Предложение правительства относительно зачисления части НДФЛ в специальный фонд госбюджета является вполне логичным и своевременным шагом. Не может быть никаких оправданий ситуации, когда на сегодняшний день остатки местных бюджетов составляют более 200 миллиардов гривен и этот мощный ресурс не работает на нашу победу", - добавил нардеп. .

Он также отметил, что сегодня по этому поводу много манипуляций и игр в политику. Но правительство не заберет у местных бюджетов ни одной гривны, заработанной усилиями местных властей.

"Ни один местный бюджет не способен потянуть производство дронов или боеприпасов, это возможно только централизованно, за счет государственного бюджета. Или своим бездействием мы усилим риски потерять Украину. Или мы примем решение, которое позволит нам, как сказал президент, "иметь наше оружие, которое будет достигать всех необходимых для Украины целей", - подчеркнул Леонов.

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