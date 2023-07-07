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Местное самоуправление должно обеспечить жителям достойные условия, - Кличко

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Развитие и укрепление местного самоуправления станет условием восстановления Украины, местное самоуправление должно провести изменения для успешной интеграции государства в ЕС и НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

"Мы должны реализовать на законодательном уровне те перемены, которые позволят в будущем Украине стать членом ЕС и НАТО и обеспечить всем жителям достойные условия жизни и работы. Готовить эти изменения нужно сейчас. Местные громады должны иметь достаточно ресурсов и полномочий для безопасности своих территорий и жителей. Мы должны построить такую систему государственного управления, за создание которой сегодня воюют наши защитники", - заявил Кличко.

По его словам, это должны быть правила и принципы демократии: справедливые независимые суды, простое регулирование экономики, прозрачное налогообложение, четкое распределение полномочий и ответственности, сильное местное самоуправление, как в развитых демократических странах. Именно о таких переменах говорится в Резолюции Европейского парламента, принятой 15 июня 2023 года.

"Условием успешного восстановления и интеграции Украины в европейское сообщество Европарламент назвал реформу по децентрализации и развитию местного самоуправления. Более того, европарламентарии призвали украинское правительство к укреплению местного самоуправления. И использованию успеха реформы децентрализации в процессах отстраивания и восстановления Украины. А также обратили внимание на дальнейшее сотрудничество Ассоциации городов Украины и Европейского альянса городов и регионов по восстановлению Украины. И мы развиваем сотрудничество с европейскими коллегами. Ведь именно органы местного самоуправления обеспечивают демократическое управление, прозрачность и открытость процессов принятия решений", - добавил Кличко.

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Местное самоуправлениеВиталий Кличко