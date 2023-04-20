Место Украины по праву в НАТО, и мы сделаем это возможным, - Столтенберг

При этом он отметил, что Украина по праву должна найти место в Евроатлантической семье.

"Место Украины по праву в НАТО и мы поможем, с нашей поддержкой мы сделаем это возможным. Сегодня мы обсудили годовую инициативную поддержку. Это поможет вам перейти от оборудования и доктрины советских времен к стандартам НАТО. Обеспечить полную оперативную совместимость с Альянсом", - заявил Столтенберг.

По его словам, это свидетельство "долгосрочной преданности НАТО Украине".

"НАТО стоит с вами сегодня, завтра и будет стоять так долго, как потребуется", - отметил Столтенберг.

В то же время, он подчеркнул - когда завершится эта война в НАТО не знают.

"Но мы знаем, что российская агрессия это токсичная система, которая должна быть остановлена. Мы договорились и согласились с тем, что важный постоянный мир и я всячески приветствую "формулу мира" Владимира Зеленского. И мы будем продолжать укреплять украинские Вооруженные силы, должны обеспечить более мощные возможности украинской безопасности", - добавил Столтенберг.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет в Альянсе, ведь это гарантия ее безопасности.

"Мы будем в Альянсе, мы считаем, что это и есть гарантия безопасности для Украины. А пакет гарантий на этом пути, пока мы не в Альянсе мы хотели бы утвердить в Вильнюсе, если будет такая возможность", - сказал глава государства на совместной прес-конференции со Столтенбергом.

В ответ на это генсек НАТО заявил, что идет работа над тем, чтобы вопрос членства Украины был в повестке дня на саммите в Вильнюсе.

"Президент Зеленский поднял вопросы членства, гарантий безопасности и это будет очень важным элементом повестки дня на этой встрече и НАТО готовится к этому на саммите в Вильнюсе. Будущее Украины в НАТО. Все члены НАТО с этим согласны", - отметил Столтенберг.

Он акцентировал, что основное внимание членов Альянса состоит в том, чтобы обеспечить преимущество Украины, чтобы она гарантированно продолжала существовать как суверенная демократическая страна в Европе.

"Потому что это единственный способ организации существенной дискуссии относительно будущего Украины. Поэтому сегодня основное внимание уделяется потребностям ее военной поддержки", - подытожил Столтенберг.

Напомним, что сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с неанонсированным визитом в Киев.

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