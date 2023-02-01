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Не место для пропаганды. Россию не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Фото: Кристоф Хойсген, глава Мюнхенской конференции по безопасности (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Организаторы Мюнхенской конференции по безопасности не желают приглашать представителей властей России, поскольку трибуна форума не является местом для распространения пропаганды.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Высказывания, которые мы ежедневно слышим из Кремля, не позволяют сделать вывод, что Россия хотя бы на йоту отступит от того, что Путин провозгласил целью войны, а именно, разрушение Украины", - заявил председатель конференции Кристоф Хойсген.

Вместо представителей правительства России, были приглашены представители гражданского общества и оппозиции:

  • бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров;
  • опальный олигарх Михаил Ходорковский.

Как отметил Хойсген, Путин стремится воссоздать Советский Союз и в случае успеха в войне с Украиной, он в конце концов вторгнется в страны Балтии.

"Поскольку эти страны являются членами НАТО, это непосредственно коснется Германии, будут задействованы союзнические обязательства. Это нужно предотвратить, поэтому Украине нужно оказывать помощь", - отметил Хойсген.

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