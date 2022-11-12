Место массового захоронения под Мариуполем продолжает расти

"Мариупольское кладбище в Старом Крыму становится все больше. Уже появился даже новый сектор братских могил - №21", - говорится в сообщении.

Как отмечают в горсовете, российские оккупанты принесли в Мариуполь смерть и разрушение.

"Мариупольцы до сих пор хоронят своих родных, а тысячи жителей до сих пор не знают, где похоронены их родственники и знакомые. Другие - пропавшие без вести", - добавляют в сообщении.