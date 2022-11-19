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Город-спутник Хмельницкой АЭС остался без света

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Нетешин, Суббота 19 ноября 2022 14:25
Город-спутник Хмельницкой АЭС остался без света Фото: город-спутник Хмельницкой АЭС сегодня без света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Нетешин, город-спутник Хмельницкой АЭС, остался без света сегодня, 19 ноября. Причиной этого являются аварийные отключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нетешинский горсовет в Facebook.

По данным "Хмельницкоблэнерго", в регионе произошли аварийные отключения света из-за перегрузки электросети. Пока неизвестно, когда в Нетешине появится электроэнергия.

"Произошло аварийное отключение на неопределенный срок на всей территории города. К сети подключена только критическая инфраструктура: медсанчасть и подача воды на город", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня, по данным "Укрэнерго", на всей территории Украины будут действовать стабилизационные отключения света. Пока экстренных ограничений не ожидается.

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